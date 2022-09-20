Когда будут обнародованы тарифы универсальной услуги на электроэнергию? Во сколько раз могут вырасти в цене обычные электропакеты? Хватит ли Эстонии электричества этой зимой?
Студия Postimees: придется ли новые счета открывать со страхом?
14:00
Студия Postimees: придется ли новые счета открывать со страхом?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Смотрите интервью в 14:00!
- Пока народ открывает со страхом каждый новый счет за электроэнергию, предприятие отчитывается о росте чистой прибыли до 500% (данные за II квартал в годовом разрезе). Реально ли ограничить прибыль, снизив цены на электричество?
- Почему до сих пор не определены тарифы универсальной услуги?
- Как будут выплачиваться компенсации за электричество?
- Есть ли у Эстонии возможность снизить цену на электричество?
- Почему невозможно уйти с электробиржи?
- Просчитываются ли варианты на случай, если население не сможет оплачивать счета?
- Чего ждать предприятиям, которые находятся под сильнейшим давлением энергоцен?
- Готовы ли сценарии на случай полного отключения от российских электросетей?
Ключевые слова