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Студия Postimees: придется ли новые счета открывать со страхом?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: придется ли новые счета открывать со страхом?
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Когда будут обнародованы тарифы универсальной услуги на электроэнергию? Во сколько раз могут вырасти в цене обычные электропакеты? Хватит ли Эстонии электричества этой зимой?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела энергопродуктов концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Смотрите интервью в 14:00!

  • Пока народ открывает со страхом каждый новый счет за электроэнергию, предприятие отчитывается о росте чистой прибыли до 500% (данные за II квартал в годовом разрезе). Реально ли ограничить прибыль, снизив цены на электричество?
  • Почему до сих пор не определены тарифы универсальной услуги?
  • Как будут выплачиваться компенсации за электричество?
  • Есть ли у Эстонии возможность снизить цену на электричество?
  • Почему невозможно уйти с электробиржи?
  • Просчитываются ли варианты на случай, если население не сможет оплачивать счета?
  • Чего ждать предприятиям, которые находятся под сильнейшим давлением энергоцен?
  • Готовы ли сценарии на случай полного отключения от российских электросетей?
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