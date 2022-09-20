В Латвии планируют установить потолок цен на энергоресурсы

Об этом заявил после заседания коалиции политик «Нового Единства», депутат Сейма Арвил Ашераденс.

Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне (Национальное объединение) представила подготовленные Министерством экономики предложения по внедрению дополнительных механизмов поддержки населения в условиях роста цен на природный газ, централизованное отопление и электроэнергию.

Министерство констатировало, что средний тариф в размере 150 евро за мегаватт-час (МВт/ч), который правительство прогнозировало в июне, во многих самоуправлениях уже превышен. По словам министра, у жителей могут возникнуть проблемы с оплатой счетов без использования дополнительных мер поддержки.

Принимая во внимание, что планируемый в настоящее время механизм поддержки для жителей предусматривает компенсацию тарифов выше 68 евро за МВт/ч в размере 50% от повышения, в тот момент, когда тариф превысит спрогнозированный ранее средний тариф, следует определить поддержку более высокой интенсивности, сказала Индриксоне.

Коалиция пришла к соглашению, что интенсивность поддержки точно не должна достигать 100%, потому что в таком случае теплоснабжающие компании и муниципалитеты не будут мотивированы искать максимально дешевые энергоресурсы и утверждать более низкие тарифы, сказала министр. По ее словам, интенсивность планируемой в настоящее время поддержки будет выше 50%, однако не достигнет 100%.