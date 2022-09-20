Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в августе 2022 года повысился по сравнению с июлем на 1,3% и по сравнению с августом прошлого года — на 28,3%.
Цены производителей промпродукции выросли почти на 30 процентов
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с августом прошлого года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве продуктов питания, изделий из древесины и изделий из металла. «В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 18,6%, в том числе в производстве продуктов питания – 24,8%», – добавила Шокман.
По сравнению с июлем больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электроэнергии и молочных продуктов. Кроме того, влияние на индекс в меньшей степени оказало повышение цен в производстве строительных и других материалов, а также снижение цен в производстве топливных масел, химической продукции и изделий из металла.
Индекс цен на экспортную продукцию в августе повысился по сравнению с июлем на 0,5%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены фармацевтической продукции и лекарственных препаратов. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, химикатов и химической продукции, а также одежды. По сравнению с августом 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 26,1%.
Индекс цен на импортную продукцию в августе увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%. Более всего выросли цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности, а также цены промышленных машин и оборудования. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, химикатов и химической продукции, а также изделий из древесины. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 29,4%.
Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистических работ «Индекс цен производителей промышленной продукции», «Индекс цен на экспорт» и «Индекс цен на импорт» по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего состояния экономики Эстонии.