Впереди смутные времена: квартиры в таллиннских спальных районах дешевеют

«Предложения постоянно поступают, так что на вторичном рынке жилья Таллинна по сравнению с началом года объектов почти в два раза больше, однако спрос значительно уменьшился, и поэтому вполне логично, что мы очень быстро достигли точки равновесия. Превратится ли диктат продавцов в ближайшие месяцы в рай для покупателей, выяснится, когда поступят первые более крупные счета за отопление. Большую роль сыграет и то, намного ли вырастут тормозящие экономику процентные ставки», – объяснил Новиков.