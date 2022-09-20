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Молодежное крыло «Ээсти 200» проведет сегодня на Тоомпеа акцию в поддержку повышения зарплаты учителей

BNS
Молодежное крыло «Ээсти 200» проведет сегодня на Тоомпеа акцию в поддержку повышения зарплаты учителей
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Организация «Ноор Ээсти 200» сегодня утром проведет в Таллинне перед зданием парламента политическую акцию в поддержку повышения зарплаты учителей.
Организация «Ноор Ээсти 200» сегодня утром проведет в Таллинне перед зданием парламента политическую акцию в поддержку повышения зарплаты учителей. Фото: Madis Veltman

Молодежное крыло не входящей в Рийгикогу партии «Ээсти 200» - организация «Ноор Ээсти 200» сегодня утром проводит в Таллинне перед зданием парламента политическую акцию в поддержку повышения зарплаты учителей.

Об этом BNS сообщил в понедельник представитель Noor Eesti 200, отметив, что акцией под девизом «В Эстонии кризис образования» ее участники хотят донести до общественности призыв поднять учительскую зарплату до 1,5 средней зарплаты по Эстонии.

Как утверждают организаторы акции, план нынешней коалиции повысить минимальную зарплату учителей на 15% – всего лишь попытка предотвратить забастовку учителей, а заявление министра образования Тыниса Лукаса, что средняя зарплата учителя в результате вырастет до 2000 евро, на самом деле обман – среднюю зарплату учителя получают за постоянные переработки.

«Все это, в свою очередь, способствует психологическому выгоранию учителей и их уходу из системы образования», – подчеркнул представитель Noor Eesti 200.

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