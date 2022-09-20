Галерея ⟩ Автобус с пассажирами попал в ДТП

Инцидент произошел в начале скоростной дороги в Юленурме, где водитель фургона с надписью Kagu Elekter не заметил при перестраивании в правую полосу автобус, двигавшийся к выезду на многоуровневый перекресток. Автомобили столкнулись боком и остановились. Пассажиры не пострадали, только одна бутылка пролетела в переднюю часть автобуса. У автобуса поврежден левый передний угол, у фургона разбито боковое стекло.

«Как я мог не увидеть этот автобус, я сам был водителем автобуса», – развел руками водитель фургона.