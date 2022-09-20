Галерея ⟩ Автобус с пассажирами попал в ДТП
Автобус с пассажирами попал в ДТП
Инцидент произошел в начале скоростной дороги в Юленурме, где водитель фургона с надписью Kagu Elekter не заметил при перестраивании в правую полосу автобус, двигавшийся к выезду на многоуровневый перекресток. Автомобили столкнулись боком и остановились. Пассажиры не пострадали, только одна бутылка пролетела в переднюю часть автобуса. У автобуса поврежден левый передний угол, у фургона разбито боковое стекло.
«Как я мог не увидеть этот автобус, я сам был водителем автобуса», – развел руками водитель фургона.
Пассажиров с остановки «Юленурме» забрал прибывший из Тарту замещающий автобус. В пункт назначения пассажиры добрались с опозданием на четверть часа. Попавший в аварию автобус выехал из Пыльва в восемь часов утра.
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