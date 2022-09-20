В Финляндии предлагают ограничить въезд россиян на законодательном уровне

В Финляндии ограничение на въезд в страну россиян может быть введено на уровне национального законодательства. С соответствующим предложением выступил канцлер юстиции Туомас Пеюсти, сообщает в понедельник, 19 сентября, финское информагентство STT. «Финляндии следует изучить и рассмотреть национальное санкционное законодательство, на основании которого въезд в страну также может быть ограничен», – сказал он.

Между тем МИД Финляндии придерживается мнения, что полное прекращение оформления туристических виз россиянам или тотальный запрет на въезд в страну для граждан РФ противоречил бы законодательству Евросоюза. Между тем Пеюсти полагает, что введение общих ограничений для пребывающих из определенной страны возможны в исключительных случаях.

Изменить национальное законодательство в этой сфере, в частности, было бы можно при внесении соответствующего предложения правительством. При этом решение на уровне ЕС было бы наиболее эффективным и простым для реализации в Финляндии, считает Пеюсти.