Кристо Роозимяги (слева) и Эрик Кокк, спасатели Ныммеской бригады спасателей, признаются, что без подработки справиться сложно. Совмещение нескольких работ утомляет, и часто нет ни сил, ни времени на личную жизнь.
Кристо Роозимяги (слева) и Эрик Кокк, спасатели Ныммеской бригады спасателей, признаются, что без подработки справиться сложно. Совмещение нескольких работ утомляет, и часто нет ни сил, ни времени на личную жизнь. Фото: Mihkel Maripuu

Спасатели и учителя с осторожным оптимизмом встретили обещание правительства о повышении заработной платы в результате переговоров в поместье Вихула на прошлой неделе. Поскольку предлагаемое повышение выглядит не сильно выигрышным в нынешних условиях крайне высокой инфляции, они ожидают, что в ближайшие годы продолжится активное повышение заработной платы.

Если на прошлой неделе учителя подумывали о забастовке, чтобы подчеркнуть серьезность своих требований по заработной плате, то вчера этот вопрос был снят с повестки дня.