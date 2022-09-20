Спасатели и учителя с осторожным оптимизмом встретили обещание правительства о повышении заработной платы в результате переговоров в поместье Вихула на прошлой неделе. Поскольку предлагаемое повышение выглядит не сильно выигрышным в нынешних условиях крайне высокой инфляции, они ожидают, что в ближайшие годы продолжится активное повышение заработной платы.
Для подписчиков
Спасатели и учителя относятся к обещаниям о повышении зарплаты со сдержанным оптимизмом
Спасатели и учителя относятся к обещаниям о повышении зарплаты со сдержанным оптимизмом