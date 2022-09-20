Кристо Роозимяги (слева) и Эрик Кокк, спасатели Ныммеской бригады спасателей, признаются, что без подработки справиться сложно. Совмещение нескольких работ утомляет, и часто нет ни сил, ни времени на личную жизнь.

Фото: Mihkel Maripuu