Кто спал на моей кровати? Полиция разыскивает девушку, которая уснула в чужом доме

А именно, были размещены посты, в которых говорилось, что полиция просит помощи в розыске семьи из Тюри, которая утром 27 ноября прошлого года обнаружила в своем доме спящую в постели постороннюю молодую женщину. Возможно, что в семье двое маленьких детей и инцидент произошел в районе Olerex в Тюри.