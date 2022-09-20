В начале этой недели в социальных сетях появилось очень странное сообщение об инциденте, участниками которого стали спавшая в чужом доме женщина и семья с маленькими детьми.
Кто спал на моей кровати? Полиция разыскивает девушку, которая уснула в чужом доме
Кто спал на моей кровати? Полиция разыскивает девушку, которая уснула в чужом доме
А именно, были размещены посты, в которых говорилось, что полиция просит помощи в розыске семьи из Тюри, которая утром 27 ноября прошлого года обнаружила в своем доме спящую в постели постороннюю молодую женщину. Возможно, что в семье двое маленьких детей и инцидент произошел в районе Olerex в Тюри.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ану Вийлманн подтвердила, что они действительно в связи с уголовным производством ищут свидетелей (семью с маленькими детьми), которые могли в указанный день контактировать с посторонней женщиной вблизи заправки Olerex в Тюри. «Женщина случайно оказалась в чужом доме», – добавила она.