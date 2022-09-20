Старинный хутор ждет нового собственника с золотыми руками и добрым сердцем

Недвижимость площадью 6500 м2 находится недалеко от дороги, соединяющей Кярдла и Хельтермаа. На участке находятся дом и три надворные постройки.

Фото: KV.EE

Это традиционные для Хийумаа строения. Жилой дом состоит из трех частей: собственно жилого дом, жилой риги и старого овина. В доме имеется большая гостиная, две комнаты поменьше и просторная кухня с хлебной печью. В овине вы найдете мощную молотильную печь и ряд инструментов. В настоящее время овин используется как дровяной сарай, но при необходимости его можно переоборудовать.

Фото: KV.EE

Поскольку дому 142 года, конечно, новому собственнику придется потрудиться, однако переехать можно хоть завтра. На участке есть еще три постройки - амбар, частично сохранившийся хлев и баня. Во дворе стоит сухой туалет, а рядом с домом - каменный погреб.

Фото: KV.EE