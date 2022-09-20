Старинный хутор ждет нового собственника с золотыми руками и добрым сердцем
Недвижимость площадью 6500 м2 находится недалеко от дороги, соединяющей Кярдла и Хельтермаа. На участке находятся дом и три надворные постройки.
Это традиционные для Хийумаа строения. Жилой дом состоит из трех частей: собственно жилого дом, жилой риги и старого овина. В доме имеется большая гостиная, две комнаты поменьше и просторная кухня с хлебной печью. В овине вы найдете мощную молотильную печь и ряд инструментов. В настоящее время овин используется как дровяной сарай, но при необходимости его можно переоборудовать.
Поскольку дому 142 года, конечно, новому собственнику придется потрудиться, однако переехать можно хоть завтра. На участке есть еще три постройки - амбар, частично сохранившийся хлев и баня. Во дворе стоит сухой туалет, а рядом с домом - каменный погреб.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.