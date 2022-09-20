На этот год Банк Эстонии прогнозирует экономический спад в 0,5 процента.

В то же время из-за геополитической нестабильности прогнозы экономического роста и инфляции содержат больше неопределенности, чем обычно, сообщил Центробанк.

Преимущественно из-за подорожания энергоносителей Центробанк прогнозирует на этот год рост цен приблизительно в 19%. В следующем году он упадет до 7%, а в 2024 году до 2%. Прогноз роста цен учитывает то, что Европейский центральный банк ужесточает финансовую политику, а это делает кредиты более дорогими. Кроме того, правительство планирует урегулировать цены на энергоносители, что с октября несколько сдержит общую инфляцию.