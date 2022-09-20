Сегодня на заседании специальная комиссия по борьбе с коррупцией обсудила представление кандидатуры министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус на должность члена Европейской счетной палаты. Обсуждение продолжится в четверг и в понедельник. На заседание в понедельник планируется пригласить и Пентус-Розиманнус.
Специальная комиссия хочет ясности в вопросе назначения кандидата на должность члена Европейской счетной палаты
По словам председателя комиссии Марта Хельме, цель встреч – получить наиболее четкую картину обстоятельств произошедшего. «Важно точно понять, как именно протекал процесс назначения. Тогда мы сможем выяснить, в какой степени Кейт Пентус-Розиманнус участвовала в представлении своей кандидатуры на должность члена Европейской счетной палаты, идет ли речь о политическом соглашении, может ли эта должность вообще быть объектом политического соглашения и может ли министр финансов как политическая фигура занять такую должность», – пояснил Хельме. Председатель комиссии добавил, что в министерство был подан запрос об информации, чтобы комиссия смогла самостоятельно ознакомиться со всеми связанными с назначением министра документами.
Заместитель председателя комиссии Калле Лаанет отметил, что процесс назначения кандидата на должность члена Европейской счетной палаты должен быть прозрачным. «Кандидат на должность Европейской счетной палаты был назначен большинством голосов правительства. Общественность в настоящий момент проявляет большой интерес к вопросам этичности и законности заполнения этой должности. Тщательное рассмотрение ситуации крайне необходимо для сохранения доверия народа к государству, но, по моей оценке, этот процесс был настолько прозрачным, насколько и избрание Хелира-Валдора Сеэдера на должность вице-спикера Рийгикогу», – отметил он.
Сегодня на заседание были приглашены канцлер Министерства финансов Мерике Сакс и председатель правления MTÜ Korruptsioonivaba Eesti Стевен-Христо Эвестус.
На заседании в четверг (начало в 16:00) пояснения по вопросу дадут государственный секретарь Таймар Петеркоп и представитель Государственного контроля. На открытом заседании в понедельник планируется заслушать министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус.