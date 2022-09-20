Специальная комиссия хочет ясности в вопросе назначения кандидата на должность члена Европейской счетной палаты

По словам председателя комиссии Марта Хельме, цель встреч – получить наиболее четкую картину обстоятельств произошедшего. «Важно точно понять, как именно протекал процесс назначения. Тогда мы сможем выяснить, в какой степени Кейт Пентус-Розиманнус участвовала в представлении своей кандидатуры на должность члена Европейской счетной палаты, идет ли речь о политическом соглашении, может ли эта должность вообще быть объектом политического соглашения и может ли министр финансов как политическая фигура занять такую должность», – пояснил Хельме. Председатель комиссии добавил, что в министерство был подан запрос об информации, чтобы комиссия смогла самостоятельно ознакомиться со всеми связанными с назначением министра документами.