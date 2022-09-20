Райнер Каттель ⟩ Беспросветное будущее, или Надолго ли экономический кризис останется с нами

Экономический прогноз, опубликованный Министерством финансов в августе, предсказывает реальный экономический рост Эстонии на уровне 0,5% и инфляцию на уровне 6,7% к 2023 году. Государственный бюджетный совет усомнился в том, насколько современны расчеты Минфина. Не тайна, что кризис угрожает нам из двух источников: экономического спада в ведущих странах и инфляции.

По причине маленькой экономики мы зависим от других крупных стран. Германия и Китай являются крупнейшими в мире поставщиками промышленных товаров, и сегодня это вселяет серьезные опасения. В некотором смысле их показатели являются индикатором для всех остальных стран, живущих в основном за счет производства и экспорта промышленных товаров. Эстония тоже в их числе.