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Райнер Каттель ⟩ Беспросветное будущее, или Надолго ли экономический кризис останется с нами

Райнер Каттель
, Колумнист
Беспросветное будущее, или Надолго ли экономический кризис останется с нами
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Колумнист Райнер Каттель
Колумнист Райнер Каттель Фото: Elaine Perks

Для того чтобы остановить рост цен, нам нужно искать самые разные возможности, пишет колумнист Райнер Каттель.

Экономический прогноз, опубликованный Министерством финансов в августе, предсказывает реальный экономический рост Эстонии на уровне 0,5% и инфляцию на уровне 6,7% к 2023 году. Государственный бюджетный совет усомнился в том, насколько современны расчеты Минфина. Не тайна, что кризис угрожает нам из двух источников: экономического спада в ведущих странах и инфляции.

По причине маленькой экономики мы зависим от других крупных стран. Германия и Китай являются крупнейшими в мире поставщиками промышленных товаров, и сегодня это вселяет серьезные опасения. В некотором смысле их показатели являются индикатором для всех остальных стран, живущих в основном за счет производства и экспорта промышленных товаров. Эстония тоже в их числе.

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