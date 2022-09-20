Для того чтобы остановить рост цен, нам нужно искать самые разные возможности, пишет колумнист Райнер Каттель.
Для подписчиков
Райнер Каттель ⟩ Беспросветное будущее, или Надолго ли экономический кризис останется с нами
Беспросветное будущее, или Надолго ли экономический кризис останется с нами
Экономический прогноз, опубликованный Министерством финансов в августе, предсказывает реальный экономический рост Эстонии на уровне 0,5% и инфляцию на уровне 6,7% к 2023 году. Государственный бюджетный совет усомнился в том, насколько современны расчеты Минфина. Не тайна, что кризис угрожает нам из двух источников: экономического спада в ведущих странах и инфляции.
Ключевые слова