Рейнсалу: у белорусского режима не должно возникать чувство безнаказанности

Эстония вместе с Тихановской организовала в рамках Генеральной ассамблеи мероприятие, посвященное кризису в Беларуси и его влиянию на регион и глобальную безопасность.

«Для того, чтобы голос демократической Беларуси мог звучать и на мультилатеральной арене, мы решили в рамках Генеральной ассамблеи ООН свести за одним столом лидера белорусской оппозиции и представителей различных стран, аналитических центров и предприятий. Целью было вместе обсудить способы поддержать демократические стремления гражданского общества Беларуси и гарантировать, что нарушения прав человека и международного права в стране не останутся без внимания», – сказал Рейнсалу.

Рейнсалу подчеркнул, что за последние два года мы неоднократно видели, что преступная деятельность белорусского режима против своего народа расширилась и стала угрозой на международном уровне. «Белорусские власти также являются соучастниками продолжающейся уже более полугода жестокой войны России против Украины. Поэтому следует ужесточить направленные против режима санкции, продолжать изоляцию на международном уровне и гарантировать правовую ответственность, потому что у режима Лукашенко не должно возникать чувство безнаказанности», – сказал министр.

Рейнсалу отметил смелость и последовательность белорусского народа в борьбе за свое демократическое будущее, а также его приверженность поддержке Украины. «Точно так же, как народы Беларуси и Украины не устают бороться за свою свободу, не должна уставать и международная общественность. Сейчас важнее, чем когда-либо, вместе работать над сохранением основанного на правилах миропорядка и важных для нас ценностей», – сказал министр.