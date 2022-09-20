Петерсон: нужно создать прочную основу для финансирования здравоохранения

На встрече обсуждались вопросы финансирования здравоохранения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Министр Петерсон подтвердил, что необходимое финансирование для покрытия коллективного договора о медицинском обслуживании будет найдено.

«Мы надеемся, что участники системы здравоохранения в ходе коллективных переговоров достигнут справедливых договоренностей, которые мы сможем профинансировать из средств Эстонской больничной кассы, – сказал министр Петерсон. – В то же время, мы, совместно с сектором здравоохранения, должны приложить усилия для того, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить финансовую устойчивость и укрепить основы финансирования здравоохранения».

План министра Петерсона заключается в том, чтобы в ближайшие шесть месяцев завершить анализ и обсуждение моделей финансирования медицинского страхования, подготовив комплексную стратегию. Таким образом, избранный в марте Рийгикогу и сформированное правительство смогут выбрать из предложенных вариантов действий.

По мнению Союза врачей Эстонии, совместная задача сектора здравоохранения и государства состоит в том, чтобы найти решения, гарантирующие доступность медицинской помощи для пациентов за пределами Таллинна и Тарту. «Коллективным договором должно быть обеспечено достаточное повышение заработной платы и улучшение условий труда, способные остановить рост дефицита врачей и других медицинских работников», – сказал президент Союза врачей доктор Сютт.