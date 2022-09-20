В середине сентября в Таллинне состоялась конференция Военного комитета НАТО, где командующие силами стран-союзниц обсудили решения, принятые главами государств и правительств стран НАТО в июле 2022 года на саммите в Мадриде. Речь шла о применении альянсом стратегической концепции сдерживания и обороны. Приглашение принять участие в конференции впервые получили командующие силами обороны Финляндии и Швеции, пишут командующий Силами обороны Мартин Херем и председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Херем и Бауэр ⟩ Готовность к неожиданностям
Начатая в феврале этого года Российской Федерацией неспровоцированная война против независимой Украины не оставила в стороне ни одно государство. В сфере мирового правопорядка и безопасности началась новая эпоха. Абсолютно ясно, что возникший конфликт в целом гораздо обширнее, чем военные действия в Украине. Под ударом находится порядок, базирующийся на международных правилах. И защитить его – задача свободных демократических стран.
Правительство и народ Украины продолжают сопротивляться жестокой агрессии. Их смелость вдохновляет. Союзники и партнеры НАТО оказали Украине заметную поддержку, начиная со времен незаконной аннексии Крыма российскими властями в 2014 году. Они продолжат финансово поддерживать Украину, предлагать военную помощь и обучать украинских бойцов. Поставляются военные оборонные системы, боеприпасы, средства связи, топливо, медицинские средства, бронемашины, противоминное оружие, оборудование для отражения химических и биологических атак и сотни передвижных систем для борьбы с дронами. Все это меняет положение дел на поле боя.
Война в Украине существенно влияет на коллективную безопасность НАТО. Военное руководство НАТО внимательно следило за агрессивной моделью поведения России и приступило к масштабному усилению нашей коллективной безопасности. Главы стран-участниц на саммите в Мадриде решили, что мы должны быть максимально готовы к непредвиденным ситуациям. Мы усиливаем обороноспособность на всех оперативных направлениях. Мы укрепляем боевые группы, размещенные НАТО в восьми странах на востоке альянса. Мы увеличиваем численность сил быстрого реагирования. Это повысит их концентрацию в сухопутной, воздушной, морской, кибернетической и космической сферах.
Мы повышаем уровень подкрепления и снабжения дивизий: больше предварительно размещенного оборудования и боеприпасов; больше заранее размещенных оборонных систем, в частности, противовоздушной обороны; усиление командования и контроля и обновление планов обороны, согласно которым подразделения заранее прикрепляются к обороняемым территориям.
Впервые после холодной войны у нас есть планы, касающиеся сил быстрого реагирования. Эти войска работают в сотрудничестве с местными силами обороны и знакомятся с ландшафтом, постройками и заранее размещенными запасами.
Для Эстонии это означает создание вместе с союзниками дивизионного подразделения и командной структуры для немедленной защиты страны в случае конфликта. Дополнительная бригада для защиты Эстонии комплектуется Великобританией. Штабные элементы и некоторые подразделения этой бригады будут находиться в Эстонии.
Это не означает, что в Эстонии постоянно будут размещаться подразделения, отвечающие за защиту страны. С военной точки зрения в этом нет необходимости. В мирное время большая часть из них будет базироваться в своих странах, а у нас в порядке ротации будут частично размещаться силы быстрого реагирования, отрабатывающие на месте защиту страны в реальных условиях.
В ходе ротации военные будут проводить учения зимой и летом. Они будут знать, с чем им придется иметь дело и как действовать. Хорошо подготовленные подразделения смогут в случае войны или кризиса полноценно сотрудничать с военными структурами Эстонии. Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания уже тренировались в быстром размещении войск в Польше и в Балтийских странах с самолетов и кораблей, а также сухопутным транспортом. Имея в своем распоряжении предварительно размещенную бронетехнику и боеприпасы, силы быстрого реагирования будут еще более эффективными и боеспособными. Учитывая предварительно пройденную подготовку и учения на месте, они немедленно смогут приступить к обороне.
На конференции Военного комитета НАТО командующие силами обороны обсудили также текущие операции, в том числе миссии НАТО в Ираке (NMI) и в Косово (KFOR). Другие темы текущей повестки – наращивание оборонных способностей союзных войск и внедрение цифровых инноваций. Сейчас в армиях альянса служит в общей сложности 3,2 миллиона военнослужащих. Они делают все от них зависящее, чтобы защитить миллиард граждан, живущих на территориях стран-союзниц. Как сейчас, так и в будущем.