Херем и Бауэр ⟩ Готовность к неожиданностям

Мартин Херем. Фото: Mihkel Maripuu

Мы повышаем уровень подкрепления и снабжения дивизий: больше предварительно размещенного оборудования и боеприпасов; больше заранее размещенных оборонных систем, в частности, противовоздушной обороны; усиление командования и контроля и обновление планов обороны, согласно которым подразделения заранее прикрепляются к обороняемым территориям.

Впервые после холодной войны у нас есть планы, касающиеся сил быстрого реагирования. Эти войска работают в сотрудничестве с местными силами обороны и знакомятся с ландшафтом, постройками и заранее размещенными запасами.

Для Эстонии это означает создание вместе с союзниками дивизионного подразделения и командной структуры для немедленной защиты страны в случае конфликта. Дополнительная бригада для защиты Эстонии комплектуется Великобританией. Штабные элементы и некоторые подразделения этой бригады будут находиться в Эстонии.

Это не означает, что в Эстонии постоянно будут размещаться подразделения, отвечающие за защиту страны. С военной точки зрения в этом нет необходимости. В мирное время большая часть из них будет базироваться в своих странах, а у нас в порядке ротации будут частично размещаться силы быстрого реагирования, отрабатывающие на месте защиту страны в реальных условиях.

В ходе ротации военные будут проводить учения зимой и летом. Они будут знать, с чем им придется иметь дело и как действовать. Хорошо подготовленные подразделения смогут в случае войны или кризиса полноценно сотрудничать с военными структурами Эстонии. Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания уже тренировались в быстром размещении войск в Польше и в Балтийских странах с самолетов и кораблей, а также сухопутным транспортом. Имея в своем распоряжении предварительно размещенную бронетехнику и боеприпасы, силы быстрого реагирования будут еще более эффективными и боеспособными. Учитывая предварительно пройденную подготовку и учения на месте, они немедленно смогут приступить к обороне.