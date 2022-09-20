Александр Гамазин ⟩ У нас общее прошлое и разное видение истории

Этим же изъяном страдает еще одно суждение Марью Лауристин. Она упрекает носителей русского языка в том, что они «до сих пор не осознали, что «Великая отечественная война была справедливой до тех пор, пока она шла за освобождение России». Но такая борьба за Отечество имела бы в период 1943-1944 годов десятки дат окончания. В августе 1943 года советские войска вышли к границам Украины, в октябре – к границам Беларуси, 19 февраля 1944 года пересекли упоминавшуюся реку Комаровку, расположенную ныне в Ленинградской области, и т. д. Могу себе представить, как перед взятием Харькова московский Генеральный штаб задумывается – а не поставить ли об этом в известность Степана Бандеру, заключенного в германский концлагерь ещё в июле 1941 года за объявленный «Акт о независимости Украины»? Или, прежде чем занять Ивангород в июле 1944 года, разыскать подпольное эстонское правительство для согласования с ним Нарвской наступательной операции. Забыв при этом, что еще в Тегеране (ноябрь 1943 года) три главные союзные державы определили стратегию освобождения Европы и ее послевоенное устройство.