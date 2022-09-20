Александр Гамазин ⟩ У нас общее прошлое и разное видение истории

Получилось это, как видим, неправдиво. Этим же, увы, отличаются сейчас и аргументы сторонников ликвидации советских памятников. Когда их спрашиваешь, почему граждане Эстонии празднуют свой национальный День победы в память о битве 23 июня 1919 года под латвийским городом Вынну (Цесис), а русскоязычные жители Эстонии не могут считать, что Отечественная война закончилась на территории гитлеровской Германии, ответы всегда невнятны.
Марью Лауристин пишет, что в Эстонии есть люди, которые «любят российские танки и Путина». Но ведь чуткость к символам объявляется здесь патологическим влечением. Тогда как убранные ныне памятники и были для нарвитян символами, связанными с личной памятью.
Кроется здесь и еще одна социологическая ошибка. При всем уважении я не могу разделить убеждение госпожи Лауристин, что конец разногласиям будет означать начало «общей истории». Не стоит отождествлять историю и прошлое. И если прошлое действительно может быть общим (что сейчас отрицают мои оппоненты с «эстонской» стороны), то для истории это исключено. Если госпожа Лауристин попытается составить генеалогическое дерево для себя, для своего супруга и даже для своих детей, у нее ничего не получится.
Между тем мысль о единой истории не нова. Впервые в сформулированном виде, правда не для Эстонии, а для России, я обнаружил ее лет 12 назад у одного российского политолога по имени Владимир Мединский, тогда еще преподавателя МГИМО. Мне довелось показать в своей статье «Выдумки профессора Мединского», опубликованной в 2012 году в петербургском журнале «Звезда», весь вред для истории как науки мифотворчества таких пропагандистов, как Владимир Мединский. Так совпало, что через месяц после моей публикации Владимир Путин назначил этого «ученого» министром культуры Российской Федерации… Поэтому повторяю свое давнее, высказанное еще в 1990-х, предложение: давайте начнем открыто и честно дискутировать.