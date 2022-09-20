Вт, 20.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Крупное кредитно-сберегательное общество обанкротилось: 900 вкладчиков доверили ему 17 млн евро

BNS rus.postimees.ee
,
Крупное кредитно-сберегательное общество обанкротилось: 900 вкладчиков доверили ему 17 млн евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Mufid Majnun/ Unsplash

В понедельник Харьюский уездный суд объявил о банкротстве кредитно-сберегательного общество Eesti Arengu (HLÜ). В конце мая этого года Центральная криминальная полиция также задержала члена правления общества, которого подозревали в инвестиционном мошенничестве.

В соответствии с подозрением, 39-летний Максим, член правления кредитно-сберегательного общества, представил для получения инвестиций ложные сведения. По данным платформы юридической помощи HUGO.legal, обществу удалось собрать около 17 миллионов евро от 900 вкладчиков.

На основании объявления о банкротстве первое общее собрание кредиторов состоится 17 октября.

В рамках уголовного производства будет установлено, не делал ли член правления неверных заявлений перед общественностью от имени общества относительно представления годовых отчетов, проведения общего собрания вкладчиков, обеспечения срочных вкладов, размещенных кредитно-сберегательном обществе и инвестирования вложенных средств, сообщила в начале июня пресс-служба Госпрокуратуры.

Ключевые слова
Наверх