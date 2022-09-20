В понедельник Харьюский уездный суд объявил о банкротстве кредитно-сберегательного общество Eesti Arengu (HLÜ). В конце мая этого года Центральная криминальная полиция также задержала члена правления общества, которого подозревали в инвестиционном мошенничестве.
Крупное кредитно-сберегательное общество обанкротилось: 900 вкладчиков доверили ему 17 млн евро
Крупное кредитно-сберегательное общество обанкротилось: 900 вкладчиков доверили ему 17 млн евро
В соответствии с подозрением, 39-летний Максим, член правления кредитно-сберегательного общества, представил для получения инвестиций ложные сведения. По данным платформы юридической помощи HUGO.legal, обществу удалось собрать около 17 миллионов евро от 900 вкладчиков.
На основании объявления о банкротстве первое общее собрание кредиторов состоится 17 октября.
В рамках уголовного производства будет установлено, не делал ли член правления неверных заявлений перед общественностью от имени общества относительно представления годовых отчетов, проведения общего собрания вкладчиков, обеспечения срочных вкладов, размещенных кредитно-сберегательном обществе и инвестирования вложенных средств, сообщила в начале июня пресс-служба Госпрокуратуры.
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