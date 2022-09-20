Крупное кредитно-сберегательное общество обанкротилось: 900 вкладчиков доверили ему 17 млн евро

В понедельник Харьюский уездный суд объявил о банкротстве кредитно-сберегательного общество Eesti Arengu (HLÜ). В конце мая этого года Центральная криминальная полиция также задержала члена правления общества, которого подозревали в инвестиционном мошенничестве.