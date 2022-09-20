Кристьян Ярви вместе со своим оркестром Baltic Sea Philharmonic, состоящим из единомышленников дирижера, занимается формированием и развитием более современной формы симфонического концерта. Программа из частично переработанных классических произведений будет исполняться без пауз, аплодисментов и пюпитров. Стоя и наизусть!
Стоя и наизусть! Новаторский оркестр Кристьяна Ярви даст концерт в Эстонии
После успешных гастролей в Германии турне под названием «Морские мосты» продолжится в Таллинне. В среду, 21 сентября, в концертном зале «Эстония» оркестр Baltic Sea Philharmonic под управлением Кристьяна Ярви исполнит всю программу по памяти. Поскольку на сцене нет ни партитур, ни пюпитров, а большая часть оркестра играет стоя, музыканты могут свободно передвигаться и взаимодействовать друг с другом; этот метод исполнения создает на концерте уникальную динамику. Воплощая в таком подходе инновации и прогрессивность, типичные для стран Северной Европы, они придают совершенно новое измерение традиционной модели оркестра.
«Baltic Sea Philharmonic опрокидывает традиционное представление о симфонических оркестрах, – отметил музыкальный руководитель и основатель оркестра, дирижер Кристьян Ярви. – У нас нет иерархии, во главе которой стоит дирижер, который повелевает и запрещает, а перед ним его музыкантам, играющие произведения по заученным нотам. Мы похожи на блокчейн: в этой цепочке все децентрализовано и автономно, все являются и дирижерами, и солистами одновременно, и каждый отвечает за общее дело – мы вместе создаем музыку. Наш оркестр – это модель нового и лучшего миропорядка».
Название турне «Морские мосты» акцентирует внимание на постоянной миссии оркестра по наведению мостов между странами, культурами и сообществами, соединении традиций и инноваций. Программа посвящена эстонским композиторам 20-го и 21-го веков и представляет энергию и динамизм современной эстонской оркестровой музыки. Концерт открывает сочинение Кристьяна Ярви «Восхождение лебедей» („Ascending Swans“), основанное на творчестве Сибелиуса. Оркестр Ярви впервые представит новую аранжировку «Щелкунчика» Чайковского как драматическую симфонию. В программе также значатся произведения двух известных эстонских композиторов 20-го века – Яана Ряэтса и Эдуарда Тубина. Под занавес концерта прозвучит сочинение одного из музыкантов оркестра, эстонской арфистки и композитора Лийз Юргенс «Сон табу-табу», использующей в качестве отправной точки слова из песни Вельо Тормиса, создавая игривый, сказочный мир, который дополняется импровизационными перкуссионными соло и энергичным шаманским бубном в руках дирижера Кристьяна Ярви.
Оркестр, объединяющий музыкантов из Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России и Швеции, начал свою деятельность в 2008 году. У истоков его создания стоял Томас Хуммель, директор Международного музыкального фестиваля на острове Узедом. Молодежный коллектив сразу же получил признание за свои выступления и мощное послание о единстве на разделенном острове. Коллектив выступал на престижных фестивалях и в самых значимых концертных залах по всему миру, выходил на сцену со звездами классической музыки, включая Юлию Фишер, Йонаса Кауфмана, Макса Рихтера, Гидона Кремера и Курта Мазура, а также делил площадку с поп-ансамблями, такими как Bastille. В 2015 году Европейский фонд культуры Pro Europe отметил достижения оркестра престижной наградой.