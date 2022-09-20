Стоя и наизусть! Новаторский оркестр Кристьяна Ярви даст концерт в Эстонии

После успешных гастролей в Германии турне под названием «Морские мосты» продолжится в Таллинне. В среду, 21 сентября, в концертном зале «Эстония» оркестр Baltic Sea Philharmonic под управлением Кристьяна Ярви исполнит всю программу по памяти. Поскольку на сцене нет ни партитур, ни пюпитров, а большая часть оркестра играет стоя, музыканты могут свободно передвигаться и взаимодействовать друг с другом; этот метод исполнения создает на концерте уникальную динамику. Воплощая в таком подходе инновации и прогрессивность, типичные для стран Северной Европы, они придают совершенно новое измерение традиционной модели оркестра.

Кристьян Ярви Фото: Peter Adamik

«Baltic Sea Philharmonic опрокидывает традиционное представление о симфонических оркестрах, – отметил музыкальный руководитель и основатель оркестра, дирижер Кристьян Ярви. – У нас нет иерархии, во главе которой стоит дирижер, который повелевает и запрещает, а перед ним его музыкантам, играющие произведения по заученным нотам. Мы похожи на блокчейн: в этой цепочке все децентрализовано и автономно, все являются и дирижерами, и солистами одновременно, и каждый отвечает за общее дело – мы вместе создаем музыку. Наш оркестр – это модель нового и лучшего миропорядка».