Трагедия, в ходе которой собака загрызла четырехлетнюю малышку не поддается осмыслению. Почему собака напала, можно ли было предотвратить катастрофу, где были родители, чье было животное...
Эхо трагедии: кинолог объясняет, как выбрать и воспитать собаку
«Трагический случай, в результате которого погиб ребенок, произошел в Таллинне», – прокомментировал Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, добавив, что из уважения к горю семьи полиция не может сказать ничего более конкретного об этом происшествии. Но пресс-секретарь полиции все-таки подтвердил, что трагедия произошла не в общественном месте.
В Эстонии насчитываются тысячи любителей собак, причем далеко не все являются ответственными собаковладельцами. Очень часто питомца выбирают совершенно спонтанно, по принципу «ищу, где подешевле, можно без документов», в итоге вместо собаки получают кота в мешке.
Как выбрать собаку и на что обращать внимание, решаясь завести питомца, объясняет кинолог, профессиональный дрессировщик Николай Канышев.
– Как грамотно выбрать собаку?
– Прежде всего нужно понимать, для чего вы берете собаку. Каждую породу выводили для определенных целей, поэтому необходимо определиться, что вам нужно от животного. Обязательно читайте информацию о породе – особенностях характера, поведения, сильных и слабых сторонах. Это поможет составить представление. И только после этого начинайте изучать информацию о питомниках и линиях. К сожалению, люди очень часто упускают эти этапы, пытаются приобрести животное подешевле – в том числе и на порталах объявлений, а в итоге получают нестабильных собак с непредсказуемым поведением.
– Есть ли какие-то поведенческие особенности, которые проявляются уже в щенячьем возрасте, по которым можно составить примерное представление о поведении взрослой собаки?
– Разные породы ведут себя по-разному. Но психику щенка видно сразу – есть спокойные псы, есть очень активные. Понятно, что охотникам нужна собака с темпераментом. Но такой темпераментный друг в семье, которой нужен просто домашний любимец, – довольно рискованная затея. Если в семье есть дети, выбирайте более спокойных собак, более того, семьям с детьми ни в коем случае нельзя рекомендовать собак бойцовских пород: это совершенно другой уровень ответственности, нужно осознавать, что такая собака требует повышенного внимания, серьезной дрессуры и очень требовательного и уверенного владельца.
– Как правильно растить щенка, чтобы предотвратить подобные трагедии?
– Дрессировка начинается с первого дня. Нужно понимать, что ваша жизнь с момента, как вы завели щенка, изменилась и новый член семьи будет требовать неусыпного внимания и контроля. В сети очень много информации по выращиванию и воспитанию собак, но я в любом случае рекомендую обязательно записаться в школу щенков и пройти курс дрессировки под присмотром профессионалов. Школ у нас очень много, специалистов достаточно. Моя практика показывает, что лучше потратить время на такие занятия, чем потом исправлять ошибки неправильной самостоятельной дрессировки.
– Бывает так, что собака годами живет в семье и все хорошо. Но в один прекрасный момент что-то происходит и она бросается на домочадцев.
– Прежде всего, нужно понимать, что собака – это зверь. Животное. Не надо ее очеловечивать! Более того, собака – социальное животное, и она всегда будет стремиться занять какое-то место в своей стае, будет проверять границы. Это надо пресекать. Но люди расслабляются и в какой-то момент может произойти так, что собака начнет доминировать.
– Есть ли какие-то проявления в поведении животного, после которых нужно немедленно обращаться за помощью к кинологам?
– Как только собака на вас огрызнулась или укусила. Дальше тянуть нельзя. Конечно, нужно понимать, что агрессия бывает разных видов, но если на вас оскалились и напали – всё. Нужно срочно обращаться за помощью.
Николай Канышев
Учредитель клуба американских стаффордширских терьеров Эстонии. С марта 2015 года дог-фитнес стал для него профессиональным занятием. Оттачивал свое мастерство в лучших фитнес-залах России под руководством известных профессионалов, таких как О.Агапова, Е.Мышковская, Л.Немчанинова, А.Солнцева и многих других. В обязательном порядке несколько раз в год повышает квалификацию в своей профессии. Работает с породами всех групп.