Эхо трагедии: кинолог объясняет, как выбрать и воспитать собаку

– Разные породы ведут себя по-разному. Но психику щенка видно сразу – есть спокойные псы, есть очень активные. Понятно, что охотникам нужна собака с темпераментом. Но такой темпераментный друг в семье, которой нужен просто домашний любимец, – довольно рискованная затея. Если в семье есть дети, выбирайте более спокойных собак, более того, семьям с детьми ни в коем случае нельзя рекомендовать собак бойцовских пород: это совершенно другой уровень ответственности, нужно осознавать, что такая собака требует повышенного внимания, серьезной дрессуры и очень требовательного и уверенного владельца.

– Как правильно растить щенка, чтобы предотвратить подобные трагедии?

– Дрессировка начинается с первого дня. Нужно понимать, что ваша жизнь с момента, как вы завели щенка, изменилась и новый член семьи будет требовать неусыпного внимания и контроля. В сети очень много информации по выращиванию и воспитанию собак, но я в любом случае рекомендую обязательно записаться в школу щенков и пройти курс дрессировки под присмотром профессионалов. Школ у нас очень много, специалистов достаточно. Моя практика показывает, что лучше потратить время на такие занятия, чем потом исправлять ошибки неправильной самостоятельной дрессировки.

– Бывает так, что собака годами живет в семье и все хорошо. Но в один прекрасный момент что-то происходит и она бросается на домочадцев.