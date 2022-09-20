Живущий в одиночестве человек: кто это в Эстонии?

В последний раз перепись населения была проведена в 2011 году, и в то время количество состоящих из одного члена домохозяйств было 239 587, то есть 40% от всех домохозяйств или 18,7% от общего количества населения. Однако это не обязательно означало проживание в полном одиночестве, так как под одной крышей могло существовать несколько домохозяйств – первостепенное значение отдавалось экономической независимости. Перепись населения 2021 года была проведена на основании регистров, и поэтому возможность спрашивать у людей, проживает ли под одной крышей одно или несколько домохозяйств, отсутствовала. В результате этого проживающие в одном жилом помещении люди считались одним домохозяйством.