Вт, 20.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Учитель эстонского языка в Ида-Вирумаа будет получать зарплату в размере 3000 евро

Андрес Эйнманн
Учитель эстонского языка в Ида-Вирумаа будет получать зарплату в размере 3000 евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Урок эстонского языка.
Урок эстонского языка. Фото: Tairo Lutter

По словам министра образования Тыниса Лукаса («Отечество»), в следующем году средняя зарплата учителя вырастет до 2048 евро, а зарплата учителя, преподающего эстонский язык в Ида-Вирумаа, будет рассчитываться с коэффициентом 1,5. Так что с осени следующего года преподаватель эстонского языка в Ида-Вирумаа может рассчитывать на зарплату в 3000 евро.

Лукас прокомментировал Postimees, что на прошлой неделе после встречи правительственной коалиции в поместье Вихула стали распространяться слухи о 15-процентном повышении заработной платы учителей, что не соответствует действительности. «Эта история началась со слов министра финансов, что зарплата учителей, спасателей, полицейских и работников культуры повысится как минимум на 15 процентов. Повышение заработной платы учителей значительно выше.

Учителя запросили прибавку опираясь на то, как изменилась средняя зарплата. Требование Союза работников сферы образования заключалось в том, что минимальная заработная плата учителя должна составлять 1845 евро.

Ключевые слова
Наверх