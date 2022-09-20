Четыре игрока «Левадии» вызваны в главную сборную

Главный тренер Томас Хяберли вызвал 26 игроков, четверо из которых являются футболистами «Левадии». Приглашение получили Карл Андре Валлнер, Расмус Пеэтсон, Артур Пикк и Роберт Кирсс. В прошлый цикл игр сборной Роберт Кирсс в матче против Сан-Марино забил свой первый гол за главную команду страны.

Домашняя игра против Мальты пройдёт 23 сентября в 19:00 на стадионе A.LeCoq Arena. 26 сентября в 21:45 на выезде сборная сыграет против Сан-Марино.

Также вызов в молодёжную сборную U21 для тренировочных игр получили ещё два игрока «Левадии» – Никита Дронов, Андрес Ярве и арендованный у «Нымме Юнайтед» Георг Маттиас Лагус. Сборная U21 проводит тренировочные игры в рамках подготовки к Балтийскому турниру, который пройдёт в ноябре. 16 ноября состоится домашняя игра против сборной Литвы, 18 ноября на выезде пройдёт игра против сборной Латвии. На этом турнире будут принимать участие игроки до 2002 года рождения.

На этой неделе также состоятся сборы команды U19. Она будет готовиться к отборочному турниру чемпионата Европы, который пройдёт в Польше. 21 сентября команда сыграет против сверстников из Италии, 24 сентября игра против сборной Польши и 27 сентября состоится матч против Боснии и Герцеговины. Из «Левадии» вызов в сборную получили Артур Войленко и Артур Сакариас.

Вызов в сборную Азербайджана U21 получил и наш полузащитник Мурад Велиев (на фото). Cборная Азербайджана U21 24 сентября сыграет против сборной Кыргызстана и 27 сентября -против сборной Молдовы.