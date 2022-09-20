Украина наступает, или На восточном фронте – перемены

Невидимый фронт играет свою роль

Данное контрнаступление вскрыло еще одну проблему российской армии, о которой сейчас почти не говорят, но она вполне очевидна. Из общей картины боевых действий можно сделать вывод, что российский Генштаб либо ничего не знал о реальных планах ВСУ, либо был осведомлен о них лишь частично, иначе мы не увидели бы такого масштабного поражения российских сил на поле боя.

Очевидно, что за эти полгода украинская контрразведка провела титаническую работу по устранению российской агентуры внутри ВСУ. И результаты этой работы не заставили себя долго ждать. Это вселяет надежду на то, что план Залужного по возвращению украинской территории в границах 1991 года вполне реалистичен.

Комментарии

Генерал США: Украина должна утихомирить Крым

Бен Ходжес Фото: Личный архив

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью правозащитному сайту Charter97.org прямым текстом заявил, что без успокоения российской группировки в Крыму мир в Украине не наступит. С территории полуострова по городам Украины наносятся ракетные удары, и эту проблему можно решить, если украинская армия войдет в Херсон. «Украинский Генштаб проделал хорошую работу в последние несколько недель по созданию условий, которые мы называем «операциями формирования», созданием условий для контрнаступления. Если ликвидировать Херсон как российский анклав, то у украинцев появится возможность переместить HIMARS и другие ракетные установки дальше на восток, гораздо ближе к Крыму. После этого можно представить себе возможность ежедневных атак на всю инфраструктуру полуострова, включая порт Севастополя. Это действительно может сильно затруднить для России проведение операций из Крыма. Черноморский флот уже прячется за полуостровом, хотя у Украины сейчас нет даже ВМФ», – сказал Ходжес.

Руслан Левиев: Россия готовит ответный удар

Фото: личный архив

Основатель аналитической организации Conflict Intelligence Team Руслан Левиев уверен, что еще рано делать далеко идущие выводы исходя из тех событий, что мы видим на восточном фронте Украины. С одной стороны, успехи Вооруженных сил Украины очевидны, с другой – оперативная обстановка может измениться в любой момент, что может привести к большим потерям войск и территорий как с одной, так и другой стороны.

Российское командование перебрасывает в Белгород и, очевидно, в дальнейшем на харьковское направление 3-й армейский корпус, у которого на вооружении есть новейшие бронемашины БМП-3 и танки Т-90. «Да, за первые дни контрнаступления украинские силы продвинулись хорошо, но, наверное, в дальнейшем ситуация будет хуже. Вместе с тем, как мы видим, 3-й армейский корпус подготовлен плохо. Да, им дали новейшую технику. Наверное, российское командование считает их каким-то элитным соединением, но мы уже видим, что это плохо обученные люди», – резюмирует свои наблюдения Левиев.