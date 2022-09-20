Анонсированное еще весной контрнаступление украинских войск в самом разгаре. Глухая оборона по всем направлениям, в которой ВСУ пребывали все летние месяцы, сменилась дерзкими десантными вылазками в самых неожиданных местах.
Украина наступает, или На восточном фронте – перемены
В результате риторика кремлевских пропагандистов и близких им телеграм-каналов изменилась. Вместо «денацифицируем всех» набирает обороты истерика в стиле «как такое могло случиться?».
Но еще задолго до последних событий многие военные эксперты предсказывали контрнаступление именно в Херсонской области, где артиллерия ВСУ при помощи американских «Хаймарсов» и советских ракет «Точка-У» методично наносила удары по Антоновскому и Каховскому мостам, чтобы отрезать российскую группировку от переправки на Правобережную Украину и снабжение сил РФ в Херсоне.
В результате Антоновский мост поврежден сильно, но не разрушен. Тем не менее россияне организовали там понтонную переправу, которую время от времени обстреливает украинская артиллерия. На Каховском мосту в воду рухнули обе секции – и автомобильная, и железнодорожная. В то же время в Херсонской области на правом берегу дислоцируется достаточно крупная группировка войск РФ. После почти трехмесячного застоя ВСУ начали методично обстреливать эти направления, выдавливая россиян из населенных пунктов на запад и к северу от Херсона, а также на границе с Днепропетровской областью.
Тактика малых шагов оказалась успешной
Итак, в начале сентября украинская армия открыла наступление на Херсон, но не в лобовую, а малыми группами, беря под контроль улицу за улицей, село за селом, используя природный ландшафт и имеющиеся ресурсы.
Но тактическая картина оказалась намного сложней, чем предполагалось ранее. Киев ударил не только с херсонского направления. ВСУ нарастили активность на многих участках фронта одновременно, и эта опасная тактика, как оказалось, приносит свои плоды.
Одна из самых успешных спец операций ВСУ с начала контрнаступления – удар в направлении Балаклеи, где российская группировка оказалась в оперативном окружении. Так называется положение группировки, при котором она теряет возможность свободно перемещаться в направлении основных сил или получать снабжение от союзников. Однако сплошной фронт при этом не образуется, что создает определенные условия для передвижения в районе удерживаемого объекта.
Российский пропагандист Захар Прилепин открыто написал, что группировке в Балаклее срочно требуется подкрепление. Но оккупантам пришлось оставить город.
В результате яростных атак ВСУ Киеву удалось вернуть под свой контроль более 6000 квадратных километров оккупированной территории. Марш-бросок на важный железнодорожный узел Купянск поставил под угрозу поставки вооружения всей группировке российских войск в Харьковской и на севере Донецкой областей. Еще в прошлую пятницу российский Генштаб, стремясь удержать этот плацдарм, начал перебрасывать туда войска при помощи грузовых вертолетов. Однако угроза окружения российских войск в Изюме стала настолько реальной, что в субботу войска просто вывели оттуда, а это уже стратегические высоты для освобождения всего севера Донецкой области.
Купянску, очевидно, вертолеты так и не помогли. 12 сентября советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила об окончательном освобождении города от российских оккупантов.
Донецкое направление – глухая оборона
Между тем, на донецком направлении у ВСУ пока все очень сложно. Крупная группировка российских войск уже два месяца штурмует направление Северск – Бахмут – Зайцево. В районе Зайцево сейчас наиболее тяжелая ситуация. На этом направлении россияне применяют тактику волн.
После мощной артподготовки в бой пускают мобилизованных из ЛНР и ДНР, которые идут в атаку, как во времена Второй мировой: в полный рост, со старыми автоматами, часто без элементарных средств индивидуальной защиты – без бронежилетов и в старых советских касках. И так по много раз подряд, волна за волной. Как свидетельствуют бойцы ВСУ, подобное может происходить несколько суток без перерыва.
В то же время город Бахмут (бывший Артёмовск) находится под ежесуточным артиллерийским обстрелом. В этом районе российские оккупанты пробуют пробить линию обороны ВСУ любыми средствами.
Бывший начальник милиции Горловки, ныне военнослужащий Национальной гвардии Украины Андрей Крищенко уверен: россияне осознали, что взять город в лоб не получится, поэтому было принято решение обходить его с флангов.
«Они пытаются разрезать Бахмут и Торецк, перейти речку Бахмутку, потому что в районе самого города эта речка очень широкая, и уже с юга атаковать Бахмут. Ну а потом выйти дальше, в глубь Украины, на Дружковку и Краматорск».
Сама Дружковка сейчас также пребывает под плотным ракетным огнем российской армии. Как сообщают местные жители, ракеты прилетают в город практически каждый день, уничтожая всю инфраструктуру, которая может использоваться военными – школы, дома культуры, промзоны, заправочные станции.
Исходя из информации, которая поступает от наших источников на фронте, населенные пункты в районе Зайцево переходят из рук в руки. Стабильной эту часть фронта точно не назовешь, контрнаступления ВСУ тут пока что тоже не предвидится.
Более-менее стабильной ныне остается лишь одна часть российско-украинского фронта – Запорожская область. Очевидно, обе стороны не пытаются форсировать события на этом направлении.
Командующий ВСУ: «Все только начинается»
С начала сентября Генштаб ВСУ избрал тактику абсолютного молчания. Его офицеры не комментируют для прессы никакие действия украинских сил, а на передовую не допускают даже проверенных военкоров.
Седьмого сентября на сайте украинского государственного информагентства «Укринформ» выходит статья под авторством главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Михаила Забродского. В этом тексте высокопоставленные офицеры как бы намекают, что российскую группировку нужно вытеснять не только с юга и востока Украины, но и из Крымского полуострова в порт Новороссийск.
«Допустим, ВСУ добились полного успеха в кампании 2023 года и овладели полуостровом Крым. Крайне положительное политическое и информационное значение такого стратегического успеха трудно переоценить. Вместе с тем по-другому можно оценивать военное значение такой победы. Подводя итог сказанному и обсуждая уже дальнейшие перспективы, после 2023 года, можно говорить только о новом этапе противостояния. Конечно, с другими исходными данными и перспективами, но опять же – продолжающийся конфликт, потери жизней, расходы ресурсов и до конца не определенный результат», – резюмируют Залужный и Забродский.
Таким образом, наружу всплывает то, о чем в Киеве много лет говорили преимущественно в экспертной среде: Украине нужна стратегия обороны по примеру Израиля. Оборона должна быть активной, и не только на своей территории. География может распространяться на всю глубину украинских интересов безопасности. Очевидно, что подобное мнение укоренилось среди высшего командного офицерского состава ВСУ, поскольку такие заявления публично делает главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный.
Невидимый фронт играет свою роль
Данное контрнаступление вскрыло еще одну проблему российской армии, о которой сейчас почти не говорят, но она вполне очевидна. Из общей картины боевых действий можно сделать вывод, что российский Генштаб либо ничего не знал о реальных планах ВСУ, либо был осведомлен о них лишь частично, иначе мы не увидели бы такого масштабного поражения российских сил на поле боя.
Очевидно, что за эти полгода украинская контрразведка провела титаническую работу по устранению российской агентуры внутри ВСУ. И результаты этой работы не заставили себя долго ждать. Это вселяет надежду на то, что план Залужного по возвращению украинской территории в границах 1991 года вполне реалистичен.
Комментарии
Генерал США: Украина должна утихомирить Крым
Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью правозащитному сайту Charter97.org прямым текстом заявил, что без успокоения российской группировки в Крыму мир в Украине не наступит. С территории полуострова по городам Украины наносятся ракетные удары, и эту проблему можно решить, если украинская армия войдет в Херсон. «Украинский Генштаб проделал хорошую работу в последние несколько недель по созданию условий, которые мы называем «операциями формирования», созданием условий для контрнаступления. Если ликвидировать Херсон как российский анклав, то у украинцев появится возможность переместить HIMARS и другие ракетные установки дальше на восток, гораздо ближе к Крыму. После этого можно представить себе возможность ежедневных атак на всю инфраструктуру полуострова, включая порт Севастополя. Это действительно может сильно затруднить для России проведение операций из Крыма. Черноморский флот уже прячется за полуостровом, хотя у Украины сейчас нет даже ВМФ», – сказал Ходжес.
Руслан Левиев: Россия готовит ответный удар
Основатель аналитической организации Conflict Intelligence Team Руслан Левиев уверен, что еще рано делать далеко идущие выводы исходя из тех событий, что мы видим на восточном фронте Украины. С одной стороны, успехи Вооруженных сил Украины очевидны, с другой – оперативная обстановка может измениться в любой момент, что может привести к большим потерям войск и территорий как с одной, так и другой стороны.
Российское командование перебрасывает в Белгород и, очевидно, в дальнейшем на харьковское направление 3-й армейский корпус, у которого на вооружении есть новейшие бронемашины БМП-3 и танки Т-90. «Да, за первые дни контрнаступления украинские силы продвинулись хорошо, но, наверное, в дальнейшем ситуация будет хуже. Вместе с тем, как мы видим, 3-й армейский корпус подготовлен плохо. Да, им дали новейшую технику. Наверное, российское командование считает их каким-то элитным соединением, но мы уже видим, что это плохо обученные люди», – резюмирует свои наблюдения Левиев.