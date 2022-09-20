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Блинкен призвал Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу

AFP-STT-BNS
Блинкен призвал Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Фото: Craig Ruttle

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал на состоявшейся встрече с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым прекратить боевые действия и вернуться к мирному урегулированию конфликтной ситуации, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Блинкен выразил коллегам соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших боевых действий, отметив важность возвращения к мирному разрешению.

«Были оговорены дальнейшие шаги, и министр иностранных дел Блинкен предложил сторонам снова встретиться в конце месяца», – сообщил Госдепартамент США.

На трехсторонней встрече министр иностранных дел Армении Мирзоян отметил необходимость внедрения международных механизмов для предотвращения дальнейшей эскалации между вооруженными силами Армении и Азербайджана.

«Мирзоян на встрече подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении, а применение силы или угрозы неприемлемы. Для предотвращения дальнейшей эскалации должны быть задействованы международные механизмы», – заявило МИД Армении.

Встреча состоялась в рамках сессии Генассамблеи ООН по инициативе США.

В результате нападения азербайджанских вооруженных сил на Армению погибли и пропали без вести более 200 человек, сообщил в понедельник Совет безопасности Армении.

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