Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал на состоявшейся встрече с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым прекратить боевые действия и вернуться к мирному урегулированию конфликтной ситуации, говорится в сообщении Госдепартамента США.
Блинкен призвал Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу
Блинкен выразил коллегам соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших боевых действий, отметив важность возвращения к мирному разрешению.
«Были оговорены дальнейшие шаги, и министр иностранных дел Блинкен предложил сторонам снова встретиться в конце месяца», – сообщил Госдепартамент США.
На трехсторонней встрече министр иностранных дел Армении Мирзоян отметил необходимость внедрения международных механизмов для предотвращения дальнейшей эскалации между вооруженными силами Армении и Азербайджана.
«Мирзоян на встрече подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении, а применение силы или угрозы неприемлемы. Для предотвращения дальнейшей эскалации должны быть задействованы международные механизмы», – заявило МИД Армении.
Встреча состоялась в рамках сессии Генассамблеи ООН по инициативе США.
В результате нападения азербайджанских вооруженных сил на Армению погибли и пропали без вести более 200 человек, сообщил в понедельник Совет безопасности Армении.