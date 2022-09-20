Блинкен призвал Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу

Блинкен выразил коллегам соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших боевых действий, отметив важность возвращения к мирному разрешению.

«Были оговорены дальнейшие шаги, и министр иностранных дел Блинкен предложил сторонам снова встретиться в конце месяца», – сообщил Госдепартамент США.

На трехсторонней встрече министр иностранных дел Армении Мирзоян отметил необходимость внедрения международных механизмов для предотвращения дальнейшей эскалации между вооруженными силами Армении и Азербайджана.

«Мирзоян на встрече подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении, а применение силы или угрозы неприемлемы. Для предотвращения дальнейшей эскалации должны быть задействованы международные механизмы», – заявило МИД Армении.

Встреча состоялась в рамках сессии Генассамблеи ООН по инициативе США.