Эстонский десятиборец Ристо Лиллеметс стал бронзовым призером на заключительных соревнованиях летнего сезона легкой атлетики во французском Таленсе, сообщает rus.err.
Эстонский десятиборец стал бронзовым призером на заключительных соревнованиях сезона
Эстонский десятиборец стал бронзовым призером на заключительных соревнованиях сезона
После первого дня соревнований Лиллеметс занимал седьмое место, но все же смог показать хорошие результаты в прыжках с шестом, метании копья и беге на 1500 метров. В итоге общая сумма очков (8149) позволила ему подняться на третье место; этот результат всего на семь очков ниже его личного рекорда.
Победителем соревнований с личным рекордом – 8550 очков – стал представитель Гренады Линдон Виктор, второе место занял немец Мануэль Айтель.
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