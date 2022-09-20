Эстонский десятиборец стал бронзовым призером на заключительных соревнованиях сезона

После первого дня соревнований Лиллеметс занимал седьмое место, но все же смог показать хорошие результаты в прыжках с шестом, метании копья и беге на 1500 метров. В итоге общая сумма очков (8149) позволила ему подняться на третье место; этот результат всего на семь очков ниже его личного рекорда.