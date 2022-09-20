Эрдоган уверен в возвращении Киеву захваченных РФ территорий

Захваченные Россией территории будут возвращены Украине, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В интервью американскому телеканалу PBS, опубликованному вечером в понедельник, 19 сентября, он опроверг возможность закрепления за РФ части контролируемых ею регионов в качестве основы мирного договора с Украиной.

«Нет, и, вне всяких сомнений, нет… Если в Украине будет устанавливаться мир, будет очень важным возвращение захваченных земель. Это то, что ожидается, это то, чего хотят… Захваченные земли будут возвращены Украине», – заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о том, следует ли пойти на уступки Москве.

Одновременно турецкий президент сообщил, что с 2014 года ведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, призывая его «вернуть Крым законным владельцам». «Люди, которые там живут, – это одновременно и наши потомки», – подчеркнул он и добавил, что для Анкары важно оказание поддержки крымским татарам.

Эрдоган: Путин стремится скорее закончить войну

В интервью, которое Эрдоган дал после встречи с Путиным на саммите ШОС в Самарканде, он также сообщил, что российский президент стремится по возможности быстро закончить войну против Украины. «У нас состоялись обширные дискуссии с Путиным в Узбекистане. И он дал мне понять, что готов покончить с этим как можно скорее. Такое у меня сложилось впечатление, потому что ситуация развивается довольно проблематично», – указал Эрдоган.

По его словам, в Кремле хотели бы «завершить эту битву миром». «Это конфликт, который привел к человеческим жертвам. Люди умирают, и в конце концов никто не выиграет», – добавил он. Одновременно Эрдоган сообщил, что Москва и Киев достигли соглашения об обмене 200 пленными.