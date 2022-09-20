Будапешт призывает из-за энергокризиса в ЕС не вводить новые санкции в отношении РФ

«ЕС следует перестать упоминать о восьмом пакете санкций, перестать сигнализировать о мерах, которые приведут только к дальнейшему обострению кризиса энергоснабжения», – приводят СМИ выдержки из заявления министра.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 14 сентября в Европейском парламенте в Страсбурге с докладом о состоянии Евросоюза, заявила о намерении Брюсселя продолжать санкционное давление на РФ.

Ранее Financial Times со ссылкой на представителей властей Евросоюза сообщала, что по меньшей мере 10 стран ЕС выступают против предложения ввести «потолок» на цены на российский газ, опасаясь, что РФ тогда полностью прекратит его поставки. Против этой идеи возражают, в частности, Италия, Польша, Греция.