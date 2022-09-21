В начале сентября по Facebook стало распространяться заманчивое рекламное предложение, которое обещало выгодные цены на электроэнергию и газ этой зимой. Доверчивые люди нажимали на рекламу, переходили на сайт и даже не подозревали, что угодили на крючок мошенников.
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«Впереди зима, чем платить?»: предложение о дешевых электричестве и газе оказалось обманом
«Впереди зима, чем платить?»: предложение о дешевых электричестве и газе оказалось обманом
«Всегда, когда слышала рассказы людей о том, что они продиктовали свои данные или нажали "подтвердить", возмущалась: "Ну чем вы думали?! Я так точно никогда не сделаю..." Сделала», – рассказывает жительница Эстонии Ирина (имя изменено, настоящее имя редакции известно).