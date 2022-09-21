«Впереди зима, чем платить?»: предложение о дешевых электричестве и газе оказалось обманом

«Всегда, когда слышала рассказы людей о том, что они продиктовали свои данные или нажали "подтвердить", возмущалась: "Ну чем вы думали?! Я так точно никогда не сделаю..." Сделала», – рассказывает жительница Эстонии Ирина (имя изменено, настоящее имя редакции известно).