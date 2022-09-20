Допинг-проба российского олимпийского чемпиона дала положительный результат

Бутько в составе сборной России в 2012 году стал олимпийским чемпионом, также он побеждал с командой на Кубке мира – 2011 и чемпионате Европы – 2017. Мороз выступал за сборную России на чемпионате мира – 2014. В сезоне-2013/14 оба спортсмена защищали цвета новосибирского "Локомотива".

«Пробы с сезона-2013/14 почему-то были открыты в 2022 году. Там нашли некий аналог мельдония, который содержится в лекарственном препарате, прописанном для поддержания сердечной мышцы после нагрузок на фоне ОРЗ. Информация не скрывалась. Она была внесена во все карточки – и внутренние, и те, которые подавались в РУСАДА. Он вошел в список запрещенных с января 2014-го, а нашли его в апреле», – сказал Резванов.

«Ждем решения по нашему делу. С 20 апреля подписано добровольное соглашение об отстранении игроков от тренировочного процесса. Последние документы, которые просила FIVB, были переданы в середине августа, но ответа до сих пор нет. Есть идея заключить мировое соглашение, спортсмены признали вину, и не было никакого злого умысла, тем более препараты не влияют на спортивную составляющую. Надеемся, что срок дисквалификации не превысит 9 месяцев», – отметил агент.