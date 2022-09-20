Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству

Студент Нарвского колледжа Тартуского университета и инициатор петиции Адам Алидибиров рассказал Postimees , что, когда эстонское правительство приняло решение о продлении вида на жительство обучающихся здесь российских и белорусских студентов на один год, многим казалось, что проблема решена. «Но это не так», – заявил студент.

«Изначально было сказано, что разрешение на учебу будет продлено, об этом говорил и заместитель министра внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар, но на самом деле ничего не изменилось", – cказал он.