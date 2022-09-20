Правление Рийгикогу приступило к рассмотрению дела на основе коллективного обращения, в котором просят помочь студентам, являющимся гражданами России, остаться в Эстонии. Петиция, направленная в Комитет по иностранным делам, собрала 2223 подписи менее чем за сутки в августе.
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Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству
Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству
Студент Нарвского колледжа Тартуского университета и инициатор петиции Адам Алидибиров рассказал Postimees, что, когда эстонское правительство приняло решение о продлении вида на жительство обучающихся здесь российских и белорусских студентов на один год, многим казалось, что проблема решена. «Но это не так», – заявил студент.
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