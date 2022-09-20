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Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству

Маргус Мартин
, журналист
Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству
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Студенты Адам Алидибиров (второй слева) и Алина Абрамова (третья), приехавшие учиться и работать в Эстонию из России, рады видеть свое будущее здесь и готовы внести свой вклад в развитие страны.
Студенты Адам Алидибиров (второй слева) и Алина Абрамова (третья), приехавшие учиться и работать в Эстонию из России, рады видеть свое будущее здесь и готовы внести свой вклад в развитие страны. Фото: FOTO: Konstantin Sednev

Правление Рийгикогу приступило к рассмотрению дела на основе коллективного обращения, в котором просят помочь студентам, являющимся гражданами России, остаться в Эстонии. Петиция, направленная в Комитет по иностранным делам, собрала 2223 подписи менее чем за сутки в августе.

Студент Нарвского колледжа Тартуского университета и инициатор петиции Адам Алидибиров рассказал Postimees, что, когда эстонское правительство приняло решение о продлении вида на жительство обучающихся здесь российских и белорусских студентов на один год, многим казалось, что проблема решена. «Но это не так», – заявил студент.

«Изначально было сказано, что разрешение на учебу будет продлено, об этом говорил и заместитель министра внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар, но на самом деле ничего не изменилось", – cказал он.

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