Потребители ощущают страх: как это скажется на рынке недвижимости

«Если судить по статистике сделок с недвижимостью, все еще вроде бы более или менее в порядке, но вызывает беспокойство опубликованный Институтом конъюнктуры индикатор чувства уверенности потребителей, в соответствии с которым жители Эстонии еще никогда не испытывали такой большой неопределенности», – сказал Сооман.

«Восстановленная по новым критериям история изменений индикатора чувства уверенности показывает, что даже в самый глубокий экономический спад он не опускался ниже -30, а в августе 2022 года оказался на отметке -37, что указывает не просто на отсутствие чувства уверенности, а приближается к страху», – пояснил он.

«Средства на банковских счетах домохозяйств распределены неравномерно, и доминирующая подавленность в статистике недвижимости еще не отразилась. Но, к сожалению, долго ждать этого не придется, поскольку соотношение предложения и спроса стремительно перетекает от одной крайности к другой – одни пытаются извлечь прибыль, другие стараются освободиться от излишней финансовой нагрузки, у третьих продавцов имущества прочие причины, но количество покупателей только сокращается», – констатировал он.

«Страшновато признать, что по статистике еще все в порядке – индекс Pindi растет, количество сделок тоже вполне приличное, однако в своих кругах сообщается о все большем количестве отложенных или отмененных сделок, зачастую просто в последний момент», – добавил Сооман.

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирами в 17 крупнейших городах Эстонии, в августе вырос на 1% и остановился на ценовом уровне в 2230 €/м².

В июле индекс Pindi, отслеживающий среднюю стоимость квартир, составлял, по откорректированным данным, 2200 €/м². Если в июле в индексируемых городах было выполнено в общей сложности 1519 сделок с квартирной собственностью, то в августе количество сделок составило 1587. Для сравнения – в августе 2021 года в индексируемых городах было произведено 1387 сделок с квартирной собственностью.