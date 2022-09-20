POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Отец девочки, погибшей в результате российского обстрела: мы вынуждены хоронить ее в закрытом гробу...

Анастасия очень любила животных. Дома у нее были кошка, щенок, шиншиллы, рыбки. Фото: Частное собрание

– Как вы будете жить, вы думаете об этом?

– Я не знаю. Мы обязаны жить дальше, чтобы память о ней жила как можно дольше. Люди читают о ней сейчас, сочувствуют. Они забудут это сочувствие, но нас никогда не оставит это знание.

Я знаю, что когда люди будут читать нашу историю, у некоторых выступят слезы, но они не будут плакать, потому что с ними этого не произошло. Но я не хочу, чтобы то, что случилось с нами, повторилось с какой-либо еще семьей.

– Что бы вы хотели сказать русскому офицеру, который отдал приказ выпустить ракету, убившую вашу дочь?

– Я даже не знаю. У меня нет слов. У меня самого родители русские. Сам я тоже русский, являющийся гражданином Украины, родившимся в Украине. Я всегда думал, что Россия – это хорошо, что Россия – это сила. Оказывается, это не так.

Я горжусь тем, что теперь я гражданин Украины. Мы с женой стараемся говорить по-украински. Я больше не хочу иметь ничего общего с этим [русским] народом.

Но этому офицеру… Сказать, что я готов оторвать ему руки и ноги? Это не вернет мне мою дочь. Когда я посмотрю ему в глаза, я думаю, что он сам все поймет.

После взрыва мало что осталось. Одной из немногих вещей, которые нашли родители, была школьная тетрадь Анастасии. Фото: Дмитрий Котюх

– У вас есть родственники в России?

– Мой отец живет в России, там живет моя сестра. Общаюсь с сестрой, у нее две дочки. Они живут в Белгороде. Я перестал общаться с отцом примерно через пару недель после начала войны. Отец сказал мне потерпеть несколько дней, после этого все будет одной Россией, и мы поедем к нему в гости.

Однажды он еще раз позвонил и попросил показать [по видео] его первую супругу [которая живет в Харькове]. Она спросила его прямо, почему ты до сих пор там и почему Путин не убит? Отец ответил оскорблениями и сказал, что Путин – лучший президент. После этого мы перестали общаться.

– По крайней мере, ваш отец знает, что русская ракета убила его внучку?