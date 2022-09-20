Работники таллиннского антикварного магазина предстали перед судом

Как передала BNS пресс-служба суда, продавца антикварного магазина на улице Ратаскаэву в Таллинне Эгона Реммеля суд приговорил к пяти годам тюрьмы. Из этого срока было вычтено время его пребывания под стражей, а оставшуюся часть наказания в окончательном приговоре оформили как условное лишение свободы на срок в четыре года, восемь месяцев и шесть дней с пятилетним испытательным сроком.

Суд также приговорил владельца антикварного магазина Эвальда Лангебрауна к одному году и трем месяцам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Марека Нигуля суд приговорил к условному лишению свободы на два года и три месяца с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.

Суд также конфисковал изъятое у мужчин огнестрельное оружие и важные компоненты к нему. Осужденные должны также выплатить суду штраф и компенсировать прочие процессуальные расходы.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила продавца антикварного магазина на улице Ратаскаэву Эгона Реммеля, владельца магазина Эвальда Лангебрауна и Марека Нигуля за незаконный оборот пригодного к применению огнестрельного оружия и компонентов к нему, а также боеприпасов.