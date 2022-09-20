Вт, 20.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Работники таллиннского антикварного магазина предстали перед судом

BNS
Работники таллиннского антикварного магазина предстали перед судом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Наручники. Снимок иллюстративный.
Наручники. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Харьюский уездный суд в начале сентября в рамках договорного судопроизводства приговорил к условному лишению свободы продавцов антиквариата, занимавшихся незаконной торговлей оружием.

Как передала BNS пресс-служба суда, продавца антикварного магазина на улице Ратаскаэву в Таллинне Эгона Реммеля суд приговорил к пяти годам тюрьмы. Из этого срока было вычтено время его пребывания под стражей, а оставшуюся часть наказания в окончательном приговоре оформили как условное лишение свободы на срок в четыре года, восемь месяцев и шесть дней с пятилетним испытательным сроком.

Суд также приговорил владельца антикварного магазина Эвальда Лангебрауна к одному году и трем месяцам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Марека Нигуля суд приговорил к условному лишению свободы на два года и три месяца с испытательным сроком в два года и шесть месяцев.

Суд также конфисковал изъятое у мужчин огнестрельное оружие и важные компоненты к нему. Осужденные должны также выплатить суду штраф и компенсировать прочие процессуальные расходы.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила продавца антикварного магазина на улице Ратаскаэву Эгона Реммеля, владельца магазина Эвальда Лангебрауна и Марека Нигуля за незаконный оборот пригодного к применению огнестрельного оружия и компонентов к нему, а также боеприпасов.

Прокуратура направила уголовное дело в суд в июне этого года.

Ключевые слова
Наверх