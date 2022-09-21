Мнение ⟩ Черный рынок процветает: куда деваются тысячи старых автомобилей?

Сначала немного цифр. В прошлом году в Эстонии было продано более 22 тысячи новых легковых автомобилей и более 30-ти тысяч подержанных авто. Такая динамика сохраняется из года в год.

Государственных данных об переработке старого автотранспорта за 2021 год пока нет, но, например, Kuusakoski, в прошлом году переработала в общей сложности около 19 800 машин, на основании собственных и выданных другими сертификатов утилизации.

В 2020 году в Эстонии было утилизировано всего около 17 700 автомобилей. Мы считаем, что из всей массы утиля опасная часть весит 1,1 тонны, а безопасная – около 0,7 тонны.

Можно предположить, что появление автохлама коррелирует с количеством проданных на рынке автомобилей, за вычетом экспорта – а это ничтожно малая величина. Из публичных данных следует, что половина (!) автохлама не отражена в официальной статистике. Куда же он попадает? Такой автохлам, скорее всего, незаконно утилизируется, а затем продается скупщикам металла под другим кодом отходов. Или, в худшем случае, оказывается где-то в кустах, создавая значительную нагрузку на окружающую среду.

По данным Департамента транспорта, в Эстонии есть 88 официальных свалок, которые могут выдать сертификат об утилизации транспортного средства для исключения его из регистра.