В Эстонии растет черный рынок аварийных автомобилей. Его необходимо решительно отрегулировать в рамках систематического сотрудничества государства, отраслевых предприятий и профессиональных ассоциаций. Так считает Урмо Вийситамм, председатель правления компании Kuusakoski.
Мнение ⟩ Черный рынок процветает: куда деваются тысячи старых автомобилей?
Сначала немного цифр. В прошлом году в Эстонии было продано более 22 тысячи новых легковых автомобилей и более 30-ти тысяч подержанных авто. Такая динамика сохраняется из года в год.
Государственных данных об переработке старого автотранспорта за 2021 год пока нет, но, например, Kuusakoski, в прошлом году переработала в общей сложности около 19 800 машин, на основании собственных и выданных другими сертификатов утилизации.
В 2020 году в Эстонии было утилизировано всего около 17 700 автомобилей. Мы считаем, что из всей массы утиля опасная часть весит 1,1 тонны, а безопасная – около 0,7 тонны.
Можно предположить, что появление автохлама коррелирует с количеством проданных на рынке автомобилей, за вычетом экспорта – а это ничтожно малая величина. Из публичных данных следует, что половина (!) автохлама не отражена в официальной статистике. Куда же он попадает? Такой автохлам, скорее всего, незаконно утилизируется, а затем продается скупщикам металла под другим кодом отходов. Или, в худшем случае, оказывается где-то в кустах, создавая значительную нагрузку на окружающую среду.
По данным Департамента транспорта, в Эстонии есть 88 официальных свалок, которые могут выдать сертификат об утилизации транспортного средства для исключения его из регистра.
Но есть одна загвоздка. В Эстонии производитель отвечает за автохлам до тех пор, пока он не будет переработан. При этом переработчик должен продемонстрировать свою способность возвращать автохлам в повторное использование в установленном законом объеме – для этого должно быть проведено пробное дробление.
К сожалению, есть «переработчики», которые работают вообще без каких-либо разрешений. По всей Эстонии можно найти дворы, где периодически появляется автохлам. Никто не знает, зачем он здесь, откуда взялся и куда будет перемещен.
Тем временем, регистр Транспортного департамента заполнен автохламом. Там находится около 200 тысяч единиц автомобилей, которые были утилизированы незаконно и фактически которых в Эстонии не существует. Это, в свою очередь, заставляет автопарк в целом выглядеть старше, чем есть в действительности, что влияет на экологические и на финансовые решения. Не говоря уже о создании несправедливой деловой среды.
Каковы же возможные решения этой проблемы?
Нужно пересмотреть фактический объем ответственности автопроизводителя (продавца). По сути, эти 200 тысяч автомобилей-призраков, которые не были переработаны в соответствии с требования и целевыми показателями, указывают на отсутствие ответственности производителя.
Поскольку для автохлама не назначен определенный процент сбора, большая его часть будет продолжать странным образом исчезать. Было бы уместно усовершенствовать законодательство, введя в Закон об отходах и соответствующие нормативные акты ограничение – сколько именно проданных автомобилей должны быть в итоге утилизированы производителем/автодилером. Мы предлагаем показатель в 50 процентов.
Нужно пересмотреть механизм принудительного страхования. Идея обязательного страхования была отличной, она должна была работать таким образом, что хранить автохлам бесконечно долго станет просто неразумно – из-за страховки содержать его станет бессмысленно дорого.
Существует возможность исключить транспортное средство из регистра без оформления необходимых документов при продаже автомобиля: сначала дважды временно, а затем насовсем, транспортное средство перемещается в папку «мертвых» автомобилей Транспортного департамента, где его ждут вышеупомянутые 200 тысяч друзей.
В целом это только помогает процветать черному рынку. Принудительная страховка будет работать, как задумано, если от нее можно избавиться только путем правильной и официальной утилизации автохлама, в результате чего связанные с этим процессом документы также окажутся в порядке.
В 2019 году автовладельцам была отправлена 61 тысяча напоминаний на эту тему, а 25 тысяч человек получили счета за принудительное страхование. Что же случилось с остальными машинами? Если бы принудительное страхование действительно работало, оно, безусловно, стало бы эффективным рычагом для разрешения ситуации.
Альтернативой всевозможным штрафам (штрафы за неиспользуемый и простаивающий автохлам) является мотивация. Поэтому полезным инструментом может быть так называемая залоговая система. По сути, это означает, что в цену автомобиля включается залог в размере «x» евро, который владелец получит обратно, отвезя автохлам на официальную свалку.
Но, кроме этого, всем участникам рынка необходимо помнить и соблюдать соглашение о добросовестной практике. Все это – во имя более чистой окружающей среды.