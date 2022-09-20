Модрич не уйдет из сборной Хорватии до Евро-2024

«30 лет – это долгий срок. Я планировал уйти, когда Лука и другие возрастные футболисты попрощаются со сборной. Тогда бы я ушел на пенсию, и никто об этом и не узнал бы. Но Лука решил остаться в сборной до Евро-2024. Мне будет сложно дождаться этого момента. Но я уже договорился с тренером о том, что мне привезут одну медаль из Катара», – сказал Бахтиярович.