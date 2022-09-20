За неделю от коронавируса скончались еще шесть человек: самому молодому было 23 года

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе добавилось 3059 случаев заболевания, 1189 из них лабораторно подтверждены, а в отношении 1870 диагноз поставлен клинически.

«На прошлой неделе, характерной для начала учебного года, отмечен наибольший рост заболеваемости среди детей школьного возраста. На этой неделе заболеваемость больше всего выросла среди людей старше 30 лет, что, в свою очередь, также повлияло на увеличение числа пациентов пожилого возраста», – сообщила Сепп. Коэффициент заражения R имеет тенденцию к росту, и вырос по всей Эстонии до 1,15.

По состоянию на утро понедельника в больничном лечении в Эстонии нуждаются 150 пациентов с коронавирусом, в интенсивной терапии находится один из них. Всего за неделю было госпитализировано 150 пациентов, из них 52 госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей численность госпитализированных выросла на 48,5 процента. За неделю скончались шесть человек в возрасте от 23 до 91 года.

За неделю ввели 5093 дозы вакцины, в том числе 244 первых доз. Дополнительной или бустерной дозой вакцины привиты 479 410 человек. Всего в Эстонии двумя дозами вакцины привито 63,6 процента населения.