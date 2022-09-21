Читатель Rus.Postimees Владимир утверждает, что в ходе словесной перепалки с сотрудником полиции его оскорбили фразой «Закрой рот». Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Для подписчиков
Кто прав? Житель Таллинна недоволен поведением полицейского патруля
Ситуацию прокомментировала полиция
Кто прав? Житель Таллинна недоволен поведением полицейского патруля
По словам Владимира, 16 сентября около девяти вечера на перекрестке улицы Тулика и переулка Тулика произошла неприятная для него ситуация.