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Кто прав? Житель Таллинна недоволен поведением полицейского патруля

Ситуацию прокомментировала полиция
rus.postimees.ee
Кто прав? Житель Таллинна недоволен поведением полицейского патруля
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Припаркованный полицейский автомобиль может мешать движению пешеходов и транспортных средств при выполнении задания.
Припаркованный полицейский автомобиль может мешать движению пешеходов и транспортных средств при выполнении задания. Фото: личный архив

Читатель Rus.Postimees Владимир утверждает, что в ходе словесной перепалки с сотрудником полиции его оскорбили фразой «Закрой рот». Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

По словам Владимира, 16 сентября около девяти вечера на перекрестке улицы Тулика и переулка Тулика произошла неприятная для него ситуация.

Владимир утверждает, что полицейские измеряли скорость участников дорожного движения, а их машина загораживала подступ к тротуару. Владимир направлялся в магазин и, чтобы обойти полицейскую машину, вышел на проезжую часть. «И когда я ее обходил, меня просто обрызгал автомобиль, проезжавший мимо. Ну, представляете, когда машина влетает в лужу и тебя просто поливает», – жалуется читатель.

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