В Таллинне планируется полномасштабная реконструкция улицы Ластекоду

«В результате реконструкции улица Ластекоду должна превратиться в новое и качественное городское пространство, которое сформируется вместе с ожидающей обновления в ближайшие годы территорией Центрального рынка в единое целое. После реконструкции по улице Ластекоду будет удобно и безопасно ездить на велосипеде», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

«Реконструкция, согласно плану, в корне преобразит пространство улицы – для пешеходов, велосипедистов и автотранспорта будут созданы отделенные друг от друга пространства для передвижения, условия проектирования предусматривают также достаточно места для озеленения, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Кроме того, будет обновлено уличное освещение, система отвода ливневых вод, трубопровод для систем центрального отопления и охлаждения, водопровода и канализации».

С проектом условий проектирования и приложениями к нему можно ознакомиться по будням в Кесклиннаской районной управе по адресу Нунне, 18, а также (на эстонском) на странице: tallinn.ee/et/keskkond/lastekodu-tn-projekteerimistingimuste-avalik-valjapanek.

Заинтересованные лица и те лица, чьи интересы данный правовой акт может затронуть, до 3 октября 2022 года имеют право представить свои предложения и возражения по адресу либо по э-почте kesklinn@tallinnlv.ee или kommunaal@tallinnlv.ee.

Проект условий проектирования охватывает улицу Ластекоду на всей протяженности – от улицы Лийвалайа до улицы Масина, а также улицу Магазини от Ластекоду до Тартуского шоссе.

Согласно плану, при проектировании улицы Ластекоду следует исходить из общего принципа: сохранить деревья и высадить новые на участках улицы, которые появятся в ходе реконструкции; сохранить по краям улицы расположенные продольно парковочные места; улучшить озеленение и устроить велопарковки; при создании велопарковок проанализировать необходимость велопарковок для расположенных рядом зданий, создавая возможность парковки при учреждениях и квартирных домах, где нет места для хранения велосипедов; создать условия для парковки электросамокатов; установить ограничение скорости движения 30 км/ч; в северной части улицы спроектировать широкий, по возможности четырехметровой ширины, тротуар/променад для пешеходов со скамейками, а также с обеих сторон улицы – полосу для движения велосипедистов.