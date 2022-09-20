В среду в Эстонии резко подорожает электроэнергия

Самая дорогая электроэнергия в среду, 21 сентября, будет с 8 до 10 утра, когда за мегаватт-час придется платить чуть менее 530 евро.

В Латвии и Литве средняя цена будет немного выше, чем у нас: 378,14 и 380,26 евро соответственно.

Радоваться не придется и северным соседям, средняя цена на электроэнергию в Финляндии завтра составит 329,63 евро.

Выше всего цена на электричество будет во Франции – в среднем 381,03 евро за мегаватт-час.