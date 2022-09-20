Если сегодня средняя биржевая цена мегаватт-часа электроэнергии в ценовой зоне Эстонии составляла 168,96 евро, то завтра она резко вырастет до 345,54 евро.
В среду в Эстонии резко подорожает электроэнергия
В среду в Эстонии резко подорожает электроэнергия
Самая дорогая электроэнергия в среду, 21 сентября, будет с 8 до 10 утра, когда за мегаватт-час придется платить чуть менее 530 евро.
В Латвии и Литве средняя цена будет немного выше, чем у нас: 378,14 и 380,26 евро соответственно.
Радоваться не придется и северным соседям, средняя цена на электроэнергию в Финляндии завтра составит 329,63 евро.
Выше всего цена на электричество будет во Франции – в среднем 381,03 евро за мегаватт-час.
В этом августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 361,35 евро за мегаватт-час, что более чем в четыре раза выше, чем в августе 2021 года, когда средняя месячная цена составила 87,03 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в августе была также на 54,9 процента выше, чем в июле.
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