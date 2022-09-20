Эксперты: Финляндия не нарушает правила ЕС, выдавая визы россиянам

Эксперты согласны с тем, как Финляндия юридически трактует порядок выдачи виз россиянам. Однако специалисты признают, что правила Шенгенской зоны могут трактоваться по разному.

Финляндия решила не вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, так как считает, что это противоречит законодательству ЕС.

«Стоит признать, что некоторые страны ЕС по-своему трактуют правила, так как для этого есть возможность. Чья трактовка правильная, в конечном итоге, решает суд ЕС – это орган, который может установить окончательную интерпретацию», – говорит исследователь Пекка Похьянкоски из Университета Хельсинки.

Научный исследователь того же университета Тимо Миеттинен, в свою очередь, напоминает, что независимо от различных интерпретаций, для Шенгенской системы базовым принципом остается индивидуальный подход.

«К каждому приезжающему следует относиться как к личности, а уже затем принимать во внимание другие соображения», – говорит Миеттинен.

Финляндия в настоящее время остается единственной граничащей с Россией страной ЕС, через которую россияне могут въезжать в Европейский союз по туристическим визам.