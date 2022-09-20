В Эстонии еще один пожизненный заключенный выйдет на свободу

Хотя прокуратура не поддержала его освобождение, во вторник Вируский уездный суд постановил освободить Калду, который находится в тюрьме уже более 26 лет.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в окружном суде.

Калда был приговорен к смертной казни за убийство полицейского в 1996 году, но Таллиннский окружной суд заменил ее пожизненным заключением после поправки к Уголовному кодексу, вступившей в силу в феврале 1997 года.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 27 апреля 1996 года Калда в Ласнамяэ в перестрелке смертельно ранил комиссара полиции Марта Лаана, преследовавшего его после квартирной кражи.