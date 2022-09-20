Хорошие новости: Eesti Gaas планирует снизить цену на газ

«Да, рыночная цена на газ снизилась, и мы намерены скорректировать объявленную до сих пор октябрьскую цену для бытовых потребителей. На следующей неделе мы примем более конкретное решение», - сказала ERR менеджер по связям с общественностью Eesti Gaas Керсти Тумм.

Цена пакета Eesti Gaas для бытовых потребителей выросла в сентябре до 2,65 евро за кубометр, а с октября, по данным компании, должна была вырасти до 4,10 евро.

Поскольку основой ценообразования для бытового потребителя является закупочная цена газа, основанная на ценах на газовых биржах, падение цен на бирже в последние недели дает основание предлагать более низкую цену и эстонским бытовым потребителям. Рыночная цена на газ во вторник составляла 184 евро/МВтч, исходя из индекса цен на природный газ голландской TTF.