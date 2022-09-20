Языковой департамент выясняет уровень владения эстонским языком руководителя Русского театра

Поводом обратиться в Министерство культуры стал запрос, направленный в Языковой департамент по поводу выполнения Закона о языке в Русском театре, в том числе, применяется ли требование владеть эстонским языком к руководителю театра, и соответствует ли его нынешний уровень владения государственным языком требованиям, установленным Законом о языке.

Отвечая на запрос, Языковой департамент пояснил, что в соответствии с Законом о языке и в соответствии с принятым в 2011 году постановлением правительства, рассматривающим требования к владению языком чиновником, работником и предпринимателем-физическим лицом, требования владеть эстонским языком к руководителям частно-правовых лиц не применяются. Кроме того, у самого Языкового департамента нет оснований проверять уровень владения эстонским языком у руководителя Русского театра.