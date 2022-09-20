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Языковой департамент выясняет уровень владения эстонским языком руководителя Русского театра

BNS
Языковой департамент выясняет уровень владения эстонским языком руководителя Русского театра
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Русский театр.
Русский театр. Фото: STANISLAV MOSHKOV/

Языковой департамент обратился к Министерству культуры с запросом, используется ли в деловом общении с Русским театром эстонский язык, а также, каким образом организовано общение с руководителем театра Светланой Янчек, которая, как предполагается, эстонским языком не владеет.

Поводом обратиться в Министерство культуры стал запрос, направленный в Языковой департамент по поводу выполнения Закона о языке в Русском театре, в том числе, применяется ли требование владеть эстонским языком к руководителю театра, и соответствует ли его нынешний уровень владения государственным языком требованиям, установленным Законом о языке.

Отвечая на запрос, Языковой департамент пояснил, что в соответствии с Законом о языке и в соответствии с принятым в 2011 году постановлением правительства, рассматривающим требования к владению языком чиновником, работником и предпринимателем-физическим лицом, требования владеть эстонским языком к руководителям частно-правовых лиц не применяются. Кроме того, у самого Языкового департамента нет оснований проверять уровень владения эстонским языком у руководителя Русского театра.

В то же время, в отношении Русского театра действует требование Закона о языке вести делопроизводство на эстонском языке. Исходя из этого, Языковой департамент просит Министерство культуры сообщить, используется ли в деловом общении с Русским театром эстонский язык, и как строится общение министерства с руководителем театра, который, как предполагается, эстонским языком не владеет.

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