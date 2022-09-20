Эстонский союз квартирных товариществ (EKÜL) напоминает собственникам квартир, что не стоит настаивать на переносе начала отопительного сезона. «Уже поступают сигналы от товариществ, владельцы квартир в которых, опасаясь больших счетов, давят на правление, чтобы те не включали отопление», — сказал член правления и руководитель юридического отдела EKÜL Урмас Марди.
Союз квартирных товариществ: cчетов бояться — дом не топить?
«Согласно Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах, каждый собственник должен содержать предмет своей собственности в порядке и при использовании его и предмета совместной собственности воздерживаться от деятельности, действие которой превышает воздействия, возникающие от обычного использования собственности», — цитирует закон Марди.
«Собственник квартиры, помимо прочего, обязан содержать ее в пределах такой температуры и влажности, которые обеспечивают объекту совместной собственности сохранность и их использование другими собственниками без чрезмерных затрат. На основании судебной практики можно сказать, что в квартире должна быть гарантирована разумная температура, не менее +18 градусов», — продолжает он.
По словам Марди, тема запуска отопления актуальна каждую осень. «Дома у нас разного качества и построены из разных материалов, поэтому необходимо учитывать погодные условия и следить за внутренней температурой здания, — сказал Марди. — Но слишком большая задержка начала отопительного сезона может привести к повреждению здания, устранение последствий которого может обойтись товариществу очень дорого. Кроме того, возникает ухудшение качества жизни — никому не понравится жить в холодной и сырой квартире».
Большой проблемой квартирных товариществ также являются пустующие квартиры, хозяева которых не торопятся оплачивать отопление. «Даже у пустой квартиры есть хозяин, который обязан поддерживать в ней умеренную температуру. Пустующая квартира отсыревает, развивается плесень, в случае холодной зимы промерзают водопроводные и канализационные трубы, от этого страдают жители соседних квартир», — предупреждает Урмас Марди.