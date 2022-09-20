Беларусь. Жизнь с диктатором и на границе с войной

«Если наблюдать за его решениями с 2020 года, когда начался реальный кризис его президентства, то можно сказать, что его не заботит ничего, кроме власти. Люди, экономика, системы здравоохранения и образования – все разрушено ради удержания личной власти, - менее категорична минчанка Евгения. - Иронично, но он полностью продал страну России, то есть отдал суверенитет ради того, чтобы остаться царем. Мне кажется, что он гораздо больше боится, что, если Беларусь вступит в войну, управление автоматически перехватят российские военные, и они же его и грохнут. Так что вероятность тем меньше, чем успешнее ВСУ».

«Эти люди проводили мероприятия, которые прямо угрожают жизни граждан. Абсолютно справедливое наказание. В любой стране было бы то же самое», - уверен Александр Колтунов. Однако, напоминает Евгения Кошкина, в стране уже давно стали нормой репрессии за все, что угодно. «У нас уже два года не до законов, и по стране в принципе едет каток репрессий, посадить могут любого, в любой момент и за все, что угодно, - отмечает она. - В начале войны, когда во время референдума, люди вышли с плакатами «Миру мир», от избирательных участков их вывозили полными автозаками. А недавно девушку забрали за то, что она первого сентября вышла на школьной линейке с поднятыми руками, пытаясь остановить шоу военных. До сих пор не выпустили, хоть дали просто "сутки". Каждый день сажают, забирают, дают нереальные сроки, это наша рутина. И война — это просто еще один повод для того, чтобы посадить».