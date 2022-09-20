Каковы перспективы ввода белорусской армии в Украину, как белорусы относятся к этой войне, и чем является ядерное оружие для Лукашенко? Об этом Rus.Postimees рассказали эксперты и жители Беларуси, которые изнутри анализируют настроения страны, скатившейся в диктатуру.
Беларусь. Жизнь с диктатором и на границе с войной
«Мое окружение целиком войну России против Украины осуждает. Не встречал никого, кто поддерживал бы войну. Позиция не менялась», – лаконичен директор фирмы из Минска Дмитрий. Тем не менее, сторонники войны Путина с Украиной есть и на территориях, удерживаемых режимом Лукашенко. Находятся даже потенциальные соучастники преступления Москвы – таковых не менее трех процентов, говорит жительница Минска Евгения Кошкина (имя изменено по просьбе собеседницы из соображений безопасности).
Сколько Zигующих в Беларуси
«Поддерживающих единицы. Хотя лично я не знаю ни одного такого человека, но верю, что они существуют. ТВ, в том числе российское, смотрит около 30-ти процентов населения, - говорит Кошкина, уточняя, что другого телевидения в стране просто нет: все каналы по сути косплеят российское. – И эти люди считают, что в Украине нацисты, и Россия кого-то там спасает или что Украина сама себя бомбит». Тем не менее, уверена Кошкина, даже эти люди категорически против вступления в эту войну белорусов.
«Готовы идти воевать три процента, – повторяет она. – Для тех, кто следил за нашими выборами в 2020 году, это магическая цифра (по данным оппозиции, рейтинг Лукашенко в момент последних президентских выборов также составлял всего 3 процента – прим.ред.)», – ссылается на партизанскую статистику женщина, которая регулярно фиксирует и анализирует все новости Беларуси.
Магию этой цифры подтверждает политический аналитик, обозреватель «Свободы» и «Белсата» Виталий Цыганков: «У меня есть данные от социологических служб, которые действуют в Беларуси полуподпольно, но я им доверяю, они делают регулярные замеры». По словам Цыганкова, действительно, интенсивно войну поддерживает лишь каждый 33-й гражданин Беларуси. Примерно такие же данные приводит Chatham House (британский аналитический центр в области международных отношений – прим.ред.).
Цыганков отмечает, что война Путина с Украиной почти вдвое сократила количество белорусов, ранее поддерживавших Россию. «В 2014 году, когда началась аннексия Крыма и Донбасский кризис, большинство белорусов было на стороне России. Цифры доходили до 55-60 процентов, - вспоминает аналитик. - Но сейчас картина совершенно другая, хотя многие европейски ориентированные белорусы продолжают ахать: "Как это, до сих пор все равно 35 процентов поддерживают Россию?!" Но это почти вдвое меньше, чем в 2014 году. Около 40-ка процентов белорусов на стороне Украины», - свидетельствует Цыганков.
Отказ поддерживать агрессию Путина в том числе связан с исторической памятью народа, уверен управляющий партнер Digital Finger, политический консультант Александр Колтунов.
«Нужно быть больным человеком, чтобы поддерживать войну. Вообще, чтобы поддерживать любое убийство человека, нужно быть кровожадным. Надо понимать, что белорусы – это одна из самых пострадавших наций Европы за последние 300 лет. Столько войн здесь было! Каждый третий белорус погиб только во время Второй мировой», - объясняет эксперт причины резко негативного отношения большинства к боевым действиям в Украине.
Лукашенко ждет приказа, чтобы отдать приказ?
Обсуждения, и в официальной повестке, и на кухнях, о том, вступят ли белорусские ВС в войну, велись с первого дня войны. «Сначала казалось, что это может произойти в первые недели, – вспоминает Цыганков. – Лукашенко имел те же самые иллюзии, что и Кремль. Он говорил вслух, что ВС РФ довольно быстро все захватят. Но потом произошло отбрасывание войск РФ от Киева. И вопрос ввода белорусских войск был почти полностью снят на какое-то время. Даже перестали ракетные обстрелы проводить с территории РБ. Однако, отмечает он, в июне-июле ракеты полетели снова, и разговоры снова всплыли на поверхность.
Александр Колтунов, тем не менее, практически уверен, что дальше слов дело не пойдет: «Нет настроения в войсках. Никто не собирается воевать. Вероятность отправки войск приближается к нулю. Разговоры о возможности ввода белорусского ограниченного контингента на линию разграничения возникали и с момента начала Минского процесса. Это максимум того, как могут белорусские войска там поучаствовать. Только как миротворцы. Не более».
При этом законность пребывания ВС РФ в своей стране Колтунов объясняет договоренностями в рамках союзного государства России и Беларуси, где зафиксированы положения о единой обороне.
«Ввод войск станет для Лукашенко катастрофой. Абсолютно пропадет его имидж как человека, который властвует. Де-факто станет понятно, что он уже никто, что он марионетка. Что он просто выполняет указы Москвы, - согласен политический аналитик Цыганков. – Поэтому он убеждает Кремль, что отправка ВС РБ сделает только хуже Кремлю».
Кроме того, продолжает писать картину «нерешительный Лукашенко» журналист Цыганков, у официального Минска просто мало что осталось на вооружении: «Это танки, которые достались Беларуси от СССР. Такая же ситуация по самолетам. И это одна из причин, почему все сомневаются, что ВС РБ вступят в эту войну». По словам Цыганкова, из 60 000 белорусов, которые числятся в армии страны, лишь 15 000 являются боеспособными частями.
Насколько Лукашенко самостоятелен в принятии решения об отправке войск, собеседники во мнениях расходятся. «Лукашенко в этом смысле абсолютно самостоятелен. На него не может повлиять ни Путин, ни кто-либо другой, чтобы он отдал приказ своим войскам наступать», - считает Александр Колтунов.
«Если наблюдать за его решениями с 2020 года, когда начался реальный кризис его президентства, то можно сказать, что его не заботит ничего, кроме власти. Люди, экономика, системы здравоохранения и образования – все разрушено ради удержания личной власти, - менее категорична минчанка Евгения. - Иронично, но он полностью продал страну России, то есть отдал суверенитет ради того, чтобы остаться царем. Мне кажется, что он гораздо больше боится, что, если Беларусь вступит в войну, управление автоматически перехватят российские военные, и они же его и грохнут. Так что вероятность тем меньше, чем успешнее ВСУ».
Снова партизаны
В Беларуси периодически происходят диверсии, например, взрывы на участках железной дороги, по которым идет снабжение российской армии. Лукашенко сажает таких партизан на 15 лет, а отношение к их действиям в обществе неоднозначное.
«Эти люди проводили мероприятия, которые прямо угрожают жизни граждан. Абсолютно справедливое наказание. В любой стране было бы то же самое», - уверен Александр Колтунов. Однако, напоминает Евгения Кошкина, в стране уже давно стали нормой репрессии за все, что угодно. «У нас уже два года не до законов, и по стране в принципе едет каток репрессий, посадить могут любого, в любой момент и за все, что угодно, - отмечает она. - В начале войны, когда во время референдума, люди вышли с плакатами «Миру мир», от избирательных участков их вывозили полными автозаками. А недавно девушку забрали за то, что она первого сентября вышла на школьной линейке с поднятыми руками, пытаясь остановить шоу военных. До сих пор не выпустили, хоть дали просто "сутки". Каждый день сажают, забирают, дают нереальные сроки, это наша рутина. И война — это просто еще один повод для того, чтобы посадить».
Доверия официальным данным силовиков по так называемым партизанам нет, говорит и бизнесмен Дмитрий. «Тех, кто мешает ВС РФ в Беларуси, подвергают уголовному преследованию по шитым белыми нитками делам. Для того, чтобы оказаться под уголовным преследованием, достаточно даже не действий, а негативного комментария в интернете. Родственников уехавших активистов протестов 2020-го года повергают давлению, им не дают устроиться на работу, подвергают их административным арестам».
Ядерный Лукашенко
«С момента окончания холодной войны человечество впервые стоит на пороге ядерного конфликта», – заявил на днях Александр Лукашенко. Человек, который считает себя президентом Беларуси, уверен, что США толкают Европу на военное противостояние с Россией «на территории России». Заявление прозвучало на фоне отступления ВС РФ в Украине и неоднократных информационных вбросах в медиапространство о том, что Минск может получить ядерное оружие от Москвы. Якобы Лукашенко и Путин уже об этом договорились. Но подтверждений пока нет.
«В этом смысле Лукашенко последователен. Он критиковал, что Беларусь отказалась от ядерного оружия в 90-е. Последние ракеты вывели в 1996 году. При этом он молчит, что кнопка бы все равно осталась в Москве, - напоминает Виталий Цыганков. - После 24 февраля про рациональность и адекватность Кремля говорить трудно, но у них хватит мозгов не давать это оружие Лукашенко, с учетом его натуры и амбиций. Хотя… Москва может рассматривать этот вариант, потому что им белорусов не жалко. Есть версия, что если удар наносится с территории Беларуси, то ответный удар прилетает именно туда, в Беларусь. Возникает вопрос, почему тогда Лукашенко этого хочет?»
Цыганков полагает, что Лукашенко считает, что получение части ядерной кнопки защитит его от возможности быть «сковырнутым» и Москвой, и Западом. «Но, если бы Москва на это пошла, это был бы шаг, свидетельствующий о том, что Кремль еще больше скатился с катушек, - говорит Цыганков. - Размещение ядерного оружия в Беларуси – это перечеркивания всех обязательство по ядерному оружию, которые брала на себя Москва. Это уже не права человека, не ЕСПЧ, это контроль над ядерным оружием. Апокалиптический вариант».
Сами белорусы, вне зависимости от политической принадлежности, Лукашенко в этом вопросе точно не поддержат. «Белорусы очень серьезно пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Все, что связано с «мирным атомом», ядерной энергетикой – это болезненная тема для граждан страны, 30 процентов территорий которой не пригодно для проживания после 1986 года», - напоминает Колтунов.
«Не нужно тут никому никакое оружие, а ядерное, тем более», - отрезает жительница белорусской столицы.
«В моем кругу тема ядерного оружия обсуждалась, и его возможный ввоз в РБ вызывает крайне негативную реакцию, - констатирует бизнесмен Дмитрий. - Хуже может быть только ядерное оружие в руках Лукашенко. Впрочем, вероятность того, что управление ядерным оружием на территории РБ доверят Лукашенко, на фоне его полной зависимости и полной свободы действий ВС РФ на территории Беларуси, все считают близкой к нулю».