Печальная новость: Finnair объявила о закрытии одной авиалинии из Эстонии

«Решение Finnair закрыть прямое авиасообщение с Тарту стало для нас очень печальной и неприятной новостью. Мы сегодня делаем все для того, чтобы при первой возможности вновь открыть регулярные полеты из Тарту. Сейчас рано пока говорить, будет ли нашим партнером Finnair, которая вернется на линию, или какая-то другая авиафирма», – сказал BNS член правления AS Tallinna lennujaam Ээро Пяргмяэ.

С момента открытия линии в марте маршрутом Тарту-Хельсинки воспользовались 5989 пассажиров, Эстония обслужила на этой линии 228 полетных операций.

В связи с решением Finnair завершить в конце октября полеты из Тарту, мэрия начала обсуждать возможность восстановления регулярных полетов на этой линии.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, сохранение международного авиасообщения имеет важное значение для экономического и социального развития всей Южной Эстонии.

«Тарту в 2024 году станет культурной столицей Европы, а многие мероприятия проекта начнутся у нас уже в 2023 году. Быстрое и удобное транспортное соединение с Европой жизненно важно для стабильного развития города», – подчеркнул Клаас в переданном BNS пресс-релизе.

«Нынешняя ситуация, к сожалению, такова, что полеты из Тарту в условиях рынка организовать невозможно. Поскольку авиасообщение для нас это вопрос выживания, то мы при первой возможности планируем сами инициировать проведение тендера на восстановление регулярных авиарейсов», – пояснил мэр Тарту Клаас.

По его словам, мэрия предложит городскому собранию обозначить полеты из Тарту как услугу, к которой имеется общественный интерес. Тогда на основаниях обязанности поддержки общественно важной услуги можно будет обеспечить авиасообщение Тарту по меньшей мере с одним из важных в этом контексте городов. На данный момент в этом списке числятся Хельсинки, Рига и Стокгольм.