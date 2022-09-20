Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине на 5 миллиардов евро

Совет Европейского cоюза во вторник, 20 сентября, решил в срочном порядке предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь на сумму 5 миллиардов евро. Необходимые формальности для этого были выполнены всего за 11 дней, подчеркивают в Брюсселе, после того, как 9 сентября министры финансов стран ЕС согласовали выделение помощи на неформальном заседании в Праге.

Эта сумма предназначена для макрофинансовой стабилизации Украины, срочного укрепления устойчивости страны и поддержания ее способности к восстановлению. Тем самым Брюссель стремится содействовать поддержанию приемлемого уровня госдолга Украины и ее способности погасить свои финансовые обязательства, указывают в Совете ЕС.

Макрофинансовая помощь будет выплачиваться​​ в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Это уже второй этап реализации пакета исключительной макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на общую сумму до 9 миллиардов евро, из которых Киев в рамках первого этапа пока получил один миллиард евро.

Как пояснили в Совете ЕС, принятое 20 сентября решение обеспечит бюджет Евросоюза средствами для покрытия риска убытков – как по этим дополнительным кредитам, так и по уже выплаченному кредиту в размере миллиарда евро. Его было решено предоставить 12 июля, после чего кредит был полностью перечислен Украине двумя траншами первого и второго августа 2022 года.