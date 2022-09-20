В Брюсселе дали добро на выплату Киеву еще 5 миллиардов евро из пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 миллиардов евро. Первый миллиард евро из этого пакета Украина получила в августе.
Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине на 5 миллиардов евро
Совет Европейского cоюза во вторник, 20 сентября, решил в срочном порядке предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь на сумму 5 миллиардов евро. Необходимые формальности для этого были выполнены всего за 11 дней, подчеркивают в Брюсселе, после того, как 9 сентября министры финансов стран ЕС согласовали выделение помощи на неформальном заседании в Праге.
Эта сумма предназначена для макрофинансовой стабилизации Украины, срочного укрепления устойчивости страны и поддержания ее способности к восстановлению. Тем самым Брюссель стремится содействовать поддержанию приемлемого уровня госдолга Украины и ее способности погасить свои финансовые обязательства, указывают в Совете ЕС.
Макрофинансовая помощь будет выплачиваться в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Это уже второй этап реализации пакета исключительной макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на общую сумму до 9 миллиардов евро, из которых Киев в рамках первого этапа пока получил один миллиард евро.
Как пояснили в Совете ЕС, принятое 20 сентября решение обеспечит бюджет Евросоюза средствами для покрытия риска убытков – как по этим дополнительным кредитам, так и по уже выплаченному кредиту в размере миллиарда евро. Его было решено предоставить 12 июля, после чего кредит был полностью перечислен Украине двумя траншами первого и второго августа 2022 года.
Следующим шагом должно стать решение по третьему этапу макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 3 миллиардов евро. «На ближайших встречах министров финансов стран Евросоюза я буду добиваться скорейшего согласования предоставления Украине оставшихся трех миллиардов евро. Но для этого мы должны договориться о разделении этой суммы на кредиты и гранты», – пояснил глава Минфина Чехии Збынек Станюра. Его страна во второй половине 2022 года председательствует в Евросоюзе.