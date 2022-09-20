Швейцарский футболист Николас Шинденхольц скончался в возрасте 34 лет из-за тяжелой болезни, пишет Евро-Футбол. Как информирует Bild, защитник ушел из жизни по причине рака легких.
Швейцарский футболист умер в 34 года от рака легких
Швейцарский футболист умер в 34 года от рака легких
Диагноз Шинденхольцу поставили в 2020 году, из-за чего он был вынужден завершить профессиональную карьеру. У скончавшегося осталась жена и четверо детей.
Шинденхольц провел свою карьеру на родине, поиграв за швейцарские команды «Арау», «Тун» и «Люцерн».