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Швейцарский футболист умер в 34 года от рака легких

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Швейцарский футболист умер в 34 года от рака легких
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Nicolas Schindelholz.
Nicolas Schindelholz. Фото: @fcaarau/Instagram

Швейцарский футболист Николас Шинденхольц скончался в возрасте 34 лет из-за тяжелой болезни, пишет Евро-Футбол. Как информирует Bild, защитник ушел из жизни по причине рака легких. 

Диагноз Шинденхольцу поставили в 2020 году, из-за чего он был вынужден завершить профессиональную карьеру. У скончавшегося осталась жена и четверо детей.

Шинденхольц провел свою карьеру на родине, поиграв за швейцарские команды «Арау», «Тун» и «Люцерн».

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