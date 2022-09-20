Полиция просит помощи в поиске пропавшего сегодня в волости Алатагузе 87-летнего Калью. Из-за своего состояния здоровья он не может хорошо ориентироваться во времени и месте.
Внимание, розыск! В Алатагузе пропал пожилой мужчина
Внимание, розыск! В Алатагузе пропал пожилой мужчина
Во вторник около 9:00 в полицию сообщили, что Калью ушел из расположенного в волости Алатагузе дома и до сих пор не вернулся. Полицейские проверили окрестности его дома, больницы и различные места, но человека так и не удалось найти. Сейчас к поискам привлечены несколько полицейских патрулей, дроны и служебные собаки.
Приметы Калью: рост около 175 см, темные волосы. Уходя из дома, на нем были фланелевые штаны тёмно-синего и белого цветов, темно-синяя куртка и кепка.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.