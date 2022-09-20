Внимание, розыск! В Алатагузе пропал пожилой мужчина

Во вторник около 9:00 в полицию сообщили, что Калью ушел из расположенного в волости Алатагузе дома и до сих пор не вернулся. Полицейские проверили окрестности его дома, больницы и различные места, но человека так и не удалось найти. Сейчас к поискам привлечены несколько полицейских патрулей, дроны и служебные собаки.